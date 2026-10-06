Ex-rainha de Rodeio morre após ser atingida por raio no quintal de casa, no Tocantins

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Jovem de 22 anos recebeu a descarga elétrica no último sábado (3); estado tem alerta para os números elevados de descargas atmosféricas

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A jovem Ana Beatriz Araújo Ferreira, de 22 anos, morreu após ser atingida por um raio e receber uma descarga elétrica no quintal de casa. O caso aconteceu no último sábado (3), no município de Almas, sudoeste do Tocantins. Ana era ex-Rainha de Rodeio e deixa um filho de 5 anos.

Testemunhas contam que a família estava reunida para um almoço da casa da mãe de Ana. Caía uma garoa fraca, Ana havia dado banho no seu filho, o pequeno Luiz Henrique, e na sobrinha, e então penteava o cabelo da menina na área externa da residência. Foi então que um raio a atingiu.

Ana chegou a ser socorrida com vida para um hospital no município de Porto Nacional, a 239 km de Almas. Infelizmente, a jovem não resistiu à gravidade dos ferimentos e faleceu ainda no sábado. A criança que estava com ela não foi atingida e passa bem.

Rainha de Rodeio

Ana Beatriz, além de estudante de fisioterapia, já havia sido Rainha de Rodeio da ExpoAlmas, posição de maior representatividade de uma festa de peão. Em uma publicação nas redes sociais, César Augusto, irmão de Ana, definiu a jovem como "incrível, forte, amorosa e amada".

De acordo com a CNN Brasil, a Secretaria de Segurança Pública de Tocantins informou que o corpo por exames no Núcleo de Medicina Legal de Porto Nacional e foi liberado aos familiares, que realizaram o velório na manhã da última segunda-feira (5), sob forte comoção.

O Sindicato Rural de Almas emitiu uma nota de pesar em solidariedade à família e em homenagem à figura de Ana. No texto, a associação destaca que "Ana Beatriz marcou a ExpoAlmas com sua alegria, simpatia e carinho pelas nossas tradições".

Descargas atmosféricas

O alerta para as descargas atmosféricas do tipo nuvem-solo, ou seja, quando os relâmpagos criam um caminho entre esses dois polos, têm sido constante no estado nortista. De acordo com dados da Energisa, distribuidora de energia no Tocantins, somente em janeiro de 2026 foram registrados 1.095.924 casos, o maior acumulado mensal desde 2018.

Pernambuco tem um histórico de mortes por raios que chegaram ao solo. Em 2008, um homem e um adolescente transitavam em uma moto no município de Garanhuns, no Agreste, quando foram atingidos pelo raio. Ambos faleceram.

Em 2009, quatro adolescentes morreram após receberem a descarga elétrica em um campo de futebol em Tracunhaém, na Zona da Mata Norte. Já em 2011, um agricultor morreu e outras duas pessoas ficaram feridas quando um raio atingiu o solo em São Joaquim do Monte, Agreste.

Outro caso registrado foi também no Agreste, dessa vez em Paranatama, quando um idoso estava na janela de casa e foi atingido pelo raio. Há registros também de mortes de animais em Pernambuco, como o mais recente novamente em São Joaquim do Monte, em março de 2026, quando 5 bois morreram.

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