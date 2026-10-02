Lei Seca nas eleições de 2026: entenda como funciona e quais Estados terão restrições

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Neste ano, pelo menos 14 Estados terão restrições à venda ou ao consumo de bebidas alcoólicas no primeiro turno das eleições, neste domingo (4)

Clique aqui e escute a matéria

Siga o JC no Google e acompanhe

tudo o que você precisa Seguir no Google

Apesar de o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) não proibir a comercialização de bebidas alcoólicas em dias de votação em todo o País, alguns Estados optam por adotar a chamada Lei Seca.

Neste ano, pelo menos 14 Estados terão restrições à venda ou ao consumo de bebidas alcoólicas no primeiro turno das eleições, que ocorre no domingo, 4.

Encontre seu candidato Pesquise por nome ou use os filtros para consultar candidatos por estado,

cargo e partido em todo o Brasil. Buscar Encontramos 0 resultados Ocultar filtros ▴ UF Todas Pernambuco Acre Alagoas Amapá Amazonas Bahia Ceará Distrito Federal Espírito Santo Goiás Maranhão Mato Grosso Mato Grosso do Sul Minas Gerais Pará Paraíba Paraná Piauí Rio de Janeiro Rio Grande do Norte Rio Grande do Sul Rondônia Roraima Santa Catarina São Paulo Sergipe Tocantins CARGO Todos Presidente Governador Senador Deputado Federal Deputado Estadual PARTIDO Todos Selecione um cargo e uma UF para buscar. Ver mais

Segundo o TSE, o objetivo da Lei Seca é garantir um ambiente mais seguro e adequado no dia da votação. A adoção da medida e suas particularidades são definidas pelo Tribunal Regional Eleitoral (TRE) de cada Estado, em conjunto com as Secretarias de Segurança Pública.

Caso o Estado adote a medida e um comerciante a despeite, o estabelecimento poderá ser fechado, e o responsável poderá responder pelo crime de desobediência, que prevê pena de detenção de três meses a um ano e multa.

Em São Paulo, maior colégio eleitoral do País, não haverá aplicação da Lei Seca. No Estado, a medida foi adotada pela última vez em 2006, apenas durante o horário de votação. No Rio de Janeiro e em Minas Gerais também não haverá adoção de medidas.

Alagoas, Distrito Federal, Espírito Santo, Santa Catarina, Paraíba, Pernambuco, Mato Grosso do Sul e Paraná não adotarão a Lei Seca. Rio Grande do Norte e Rio Grande do Sul ainda não confirmaram se adotarão a medida.

Acre

O TRE-AC proibiu a venda, fornecimento, ainda que gratuito, distribuição e consumo de bebidas alcoólicas em bares, restaurantes, supermercados, mercearias, lojas de conveniência, depósitos e estabelecimentos congêneres, bem como em vias, praças e demais locais públicos ou abertos ao público, das 0h às 16h de domingo. A medida é válida para todo o Estado.

Amapá

O TRE-AP e a Secretaria de Estado da Justiça e Segurança Pública do Amapá (Sejusp) proibiram a comercialização, distribuição, fornecimento, entrega e consumo de bebidas alcoólicas em todo o território do Estado entre às 22h de sábado, 3, e às 18h de domingo.

A restrição é válida para estabelecimentos comerciais e espaços públicos ou de livre acesso ao público, como bares, restaurantes hotéis e supermercados.

Amazonas

O TRE-AM e a Secretaria de Segurança Pública do Estado do Amazonas (SSP-AM) proibiram o consumo de bebidas alcoólicas em estabelecimentos e locais abertos ao público das 2h às 17h de domingo. A medida é válida para todo o Estado.

Bahia

Na Bahia, a adoção não é válida para todo o Estado. Segundo o TRE-BA, cabe aos juízos eleitorais responsáveis por cada zona decidir sobre a medida.

Até esta sexta-feira, 2, as zonas dos principais colégios eleitorais do Estado - Salvador, Feira de Santana e Vitória da Conquista - não haviam aderido a Lei Seca. Entre as cidades que adotaram a medida, a maioria fica no interior da Bahia, como Jacobina e Campo Formoso.

O número total de zonas eleitorais que aderiram à Lei Seca não foi divulgado. O horário da proibição e os estabelecimentos e locais atingidos variam entre as localidades.

Ceará

O TRE-CE proibiu a venda e o consumo de bebidas alcoólicas em bares, restaurantes, supermercados, estabelecimento congêneres e demais locais abertos ao público das 8h às 18h de domingo. A medida é válida para todo o Estado.

Goiás

Em Goiás, a adoção não é válida para todo o Estado. Segundo o TRE-GO, as medidas foram definidas pelos juízos eleitorais responsáveis por cada zona, e as regras variam de acordo com cada decisão judicial.

Até esta sexta-feira, pelo menos 61 cidades haviam aderido à Lei Seca. Os horários da proibição e os estabelecimentos e locais atingidos variam entre as localidades.

Maranhão

A Secretaria de Estado da Segurança Pública do Maranhão proibiu a venda, fornecimento e consumo de qualquer tipo de bebida alcoólica ou de substâncias de efeitos semelhantes em locais públicos ou de acesso público das 0h às 22h de domingo. A medida é válida para todo o Estado.

Mato Grosso

O TRE-MT proibiu a venda, comercialização, fornecimento, mesmo que gratuito, distribuição e consumo de bebidas alcoólicas em estabelecimentos comerciais, locais públicos ou abertos ao público das 7h às 16h de domingo. A medida é válida para todo o Estado.

Pará

A Polícia Civil do Pará proibiu a venda, distribuição e fornecimento, ainda que a título gratuito, de bebidas alcoólicas por bares, restaurantes, lanchonetes, trailers, quiosques, conveniências, boates, distribuidoras e quaisquer outros estabelecimentos comerciais similares, bem como por vendedores ambulantes, das 0h às 18h de domingo. A medida é válida para todo o Estado.

Piauí

A Secretaria de Segurança Pública do Estado do Piauí proibiu a venda e a compra de bebidas alcoólicas em bares, restaurantes, supermercados, mercearias e estabelecimentos similares, bem como em locais públicos, das 0h às 18h de domingo. A medida é válida para todo o Estado.

Inicialmente, a pasta havia determinado que a medida teria início às 18h de sábado, mas o período foi posteriormente ajustado.

Rondônia

Em Rondônia, a adoção não é válida para todo o Estado. A decisão ficou a cargo de juízos eleitorais responsáveis por cada zona. Segundo a Agência Brasil, o TRE-RO informou que, até esta sexta-feira, apenas dois juízos eleitorais haviam decidido aplicar a Lei Seca.

Roraima

A Secretaria de Estado da Segurança Pública de Roraima proibiu a venda, distribuição, fornecimento e consumo de bebidas alcoólicas entre às 23h de sábado e às 17h de domingo. A medida é válida para todo o Estado.

Sergipe

No Sergipe, a adoção não é válida para todo o Estado. A decisão ficou a cargo de juízos eleitorais responsáveis por cada zona.

Até esta sexta-feira, as zonas eleitorais de Aracaju não haviam aderido à Lei Seca. Entre as cidades que adotaram a medida está Lagarto, que é o terceiro maior colégio eleitoral do Estado. A 12ª Zona Eleitoral, que abrange toda a cidade, proibiu a venda ou o fornecimento, a qualquer título, de bebidas alcoólicas por estabelecimentos comerciais ou sociais, pessoas jurídicas de qualquer natureza e pessoas físicas, das 22h de sábado às 20h de domingo.

O número total de zonas eleitorais que aderiram a Lei Seca não foi divulgado. Os horários da proibição e os estabelecimentos e locais atingidos variam entre as localidades.

Tocantins

No Tocantins, a adoção não é válida para todo o Estado. A decisão ficou a cargo de juízos eleitorais responsáveis por cada zona.

Até esta sexta-feira, pelo menos 20 zonas eleitorais haviam aderido a Lei Seca. Os horários da proibição e os estabelecimentos e locais atingidos variam entre as localidades.