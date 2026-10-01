Morre Lito Sousa, do 'Aviões e Músicas', aos 59 anos após diagnóstico de doença rara
Especialista em aviação e criador do Aviões e Músicas morreu nesta quinta (1º), em São Paulo; ele havia sido diagnosticado com doença rara.
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O especialista em aviação e influenciador Lito Sousa morreu aos 59 anos, nesta quinta-feira (1º), em São Paulo. Ele havia sido diagnosticado com a doença de Creutzfeldt-Jakob (DCJ), enfermidade neurodegenerativa rara e de rápida progressão.
A informação foi divulgada nas redes sociais pela esposa, Mila Seidl. “Um grande abraço e até o próximo voo. Foi uma honra ter viajado com você. Te amo. Sempre”, escreveu ela na publicação.
Lito deixa a esposa, Mila Seidl, e o filho, Malone, de sete anos.
Quem foi Lito Sousa?
Joselito Geraldo de Sousa nasceu em Natal (RN), em 25 de janeiro de 1967. Entrou na aviação aos 14 anos, por meio de um curso técnico da Força Aérea Brasileira (FAB), e construiu uma carreira de mais de três décadas no setor.
Lito trabalhou como mecânico de aeronaves e supervisor de segurança de voo na Varig, na Transbrasil e na United Airlines, onde se aposentou como chefe internacional de manutenção de aeronaves.
Também se especializou em Fatores Humanos, área relacionada à influência das decisões e limitações humanas na segurança dos voos.
Aviões e Músicas
A experiência profissional levou Lito a criar o canal Aviões e Músicas, que se tornou um dos maiores canais brasileiros sobre aviação no YouTube, com mais de 3,7 milhões de inscritos. A proposta era explicar assuntos técnicos para o público de forma acessível.
Acidentes aéreos, procedimentos de segurança, motores, turbulências e outros temas do setor passaram a fazer parte dos vídeos. Em 2021, Lito também se tornou piloto privado.
Ele ainda criou a Lito Aviation Academy, voltada à formação de profissionais da aviação, e um programa destinado a pessoas com medo de voar. Também publicou o livro “Onde Morrem os Aviões”.
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Diagnóstico da doença
Os problemas de saúde de Lito vieram a público em julho, quando ele revelou ter sido diagnosticado com câncer de próstata. Depois, passou a apresentar sintomas neurológicos e chegou a ser internado em uma UTI.
Em agosto, após semanas de investigação, foi diagnosticado com doença de Creutzfeldt-Jakob. A condição é rara, progressiva e fatal, e não possui tratamento aprovado capaz de interromper ou reverter sua evolução.
A família iniciou uma mobilização para tentar acesso a tratamentos experimentais. Em setembro, Lito recebeu a substância experimental ALN-6457, desenvolvida pela farmacêutica Regeneron. Segundo a esposa, ele permaneceu internado no Hospital Israelita Albert Einstein para acompanhamento. O composto ainda não havia sido formalmente testado em humanos para DCJ, e sua segurança e eficácia eram desconhecidas.