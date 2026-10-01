Lito ajudou a própria mulher, Tatá Werneck e milhares de seguidores a superar o medo de avião
O influenciador de 59 anos morreu nesta quinta. Ele foi diagnosticado com a doença degenerativa Creutzfeldt-Jakob, que é rara, fatal e não tem cura
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Após o anúncio sobre a morte do influenciador Lito Sousa, milhares de seguidores deixaram homenagens nos comentários relatando como o especialista em aviação e criador do canal Aviões e Músicas ajudou a perderem o medo de voar de avião.
O influenciador de 59 anos morreu nesta quinta-feira, 1. Ele foi diagnosticado com a doença degenerativa Creutzfeldt-Jakob, que é rara, fatal e não tem cura. Lito deixa a mulher, Mila, e um filho de sete anos.
A atriz e humorista Tatá Werneck usou as redes sociais para desejar força e relatar uma história pessoal com o mecânico de aeronaves e influenciador digital Lito Sousa, que recentemente foi diagnosticado com a doença degenerativa Creutzfeldt-Jakob.
Em comentário feito nas redes sociais, Tatá conta que conseguiu viajar de avião com a filha pequena após assistir a um curso de Lito para superar o medo. "Lito, querido, consegui entrar num avião com minha filha depois de anos, graças a Deus e à conversa com você. Que você fique bem, em nome de Jesus", contou Werneck.
Em 2025, a atriz havia relatado nas redes sociais que só conseguia viajar de avião se estivesse acompanhada de um cardiologista e medicada. O medo de voar é um dos temas que Lito Sousa aborda em seus conteúdos como influenciador, além das questões técnicas da aviação, no canal Aviões e Músicas.
Lito também lançou um livro sobre o assunto, "Medo de Avião Nunca Mais", junto com um curso livre para ajudar as pessoas a superarem o medo de voar. Além do canal no YouTube e da atuação nas redes sociais, Lito tem formação de mecânica de manutenção de aeronaves.
Entre 2015 e 2021, o mecânico atuou paralelamente na aviação e nas redes. Em 2021, no entanto, ele decidiu se dedicar somente ao audiovisual quando viu que seu número de seguidores superava o total da página da companhia onde trabalhava.
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Lito foi diagnosticado com câncer de próstata há cerca de quatro meses. A descoberta foi feita em um acompanhamento médico de rotina. Em exames, foi notada elevação nos níveis de Antígeno Prostático Específico (PSA), o que o levou imediatamente ao urologista.
Após exames complementares de ressonância magnética e biópsia, foi confirmada a presença de um carcinoma classificado como de risco intermediário-baixo. Lito optou pela prostatectomia, cirurgia para remoção total da próstata.
Enquanto organizava o tratamento para o câncer, o influenciador começou a apresentar sintomas neurológicos atípicos. Ele conta que percebeu a perda progressiva de controle motor no braço e na mão esquerdos enquanto digitava roteiros para o canal, evoluindo para dormência e falta de coordenação. Veio então o diagnóstico de Creutzfeldt-Jakob.
Em relato nas redes sociais, Mila Seidl, esposa de Lito, relata que o marido perdeu bastante das habilidades motoras nas últimas semanas, mas continua com a consciência íntegra, e pediu indicações de estudos sobre a doença.
A condição de Creutzfeldt-Jakob é causada por proteínas chamadas príons, agentes infecciosos menores que os vírus. Eles são formados apenas por proteínas altamente estáveis e resistentes a diversos processos físico-químicos.
Não há tratamento, mas uma abordagem médica voltada para cuidados paliativos e no alívio de sintomas. A enfermidade pode provocar um quadro clínico inicial de demência, desordem cerebral com perda de memória e tremores.