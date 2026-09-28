fechar
Brasil | Notícia

Secretaria de Saúde de MG confirma 11 casos de sarna humana ligados a creche

Em nota, a pasta informou que acompanha a situação por meio das equipes de saúde e que o tratamento indicado já foi iniciado.

Por Estadão Conteúdo Publicado em 28/09/2026 às 21:58
Foram confirmados 11 casos de escabiose, conhecida popularmente como sarna humana, relacionados a uma creche municipal de Andradas (MG)
Foram confirmados 11 casos de escabiose, conhecida popularmente como sarna humana, relacionados a uma creche municipal de Andradas (MG) - REPRODUÇÃO

Clique aqui e escute a matéria

Siga o JC no Google e acompanhe
tudo o que você precisa Seguir no Google

A Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais (SES-MG) informou nesta segunda-feira, 28, que foram confirmados 11 casos de escabiose, conhecida popularmente como sarna humana, relacionados a uma creche municipal de Andradas (MG). No total, foram notificados 19 casos até o momento.

Em nota, a pasta informou que acompanha a situação por meio das equipes de saúde e que o tratamento indicado já foi iniciado. Ressaltou ainda que escabiose não é uma doença de notificação compulsória e, por isso, não há levantamento consolidado sobre o número de casos no Estado.

A prefeitura de Andradas suspendeu as aulas na creche em questão que atende crianças de 0 a 5 anos, da última sexta-feira, 26, até a terça-feira, 29, após o registro dos casos suspeitos.

Segundo a administração municipal, a medida de 72 horas tem como objetivo intensificar as ações de higienização e desinfecção do ambiente e monitorar a situação para proteger a saúde das crianças, dos profissionais e de suas famílias.

De acordo com a Sociedade Brasileira de Dermatologia (SBD), a sarna ou escabiose é uma parasitose humana causada pelo ácaro Sarcoptes scabiei variedade hominis. O contágio se dá somente entre humanos, por contato direto entre as pessoas ou por meio de roupas e outros objetos contaminados. O contato deve ser prolongado para ocorrer a contaminação.

A Secretaria Estadual de Saúde afirmou ainda que, em caso de suspeita de escabiose, a pessoa deve seguir os protocolos clínicos do Ministério da Saúde, que incluem o uso de medicamentos tópicos ou orais, conforme avaliação médica.

A prefeitura de Andradas também ressaltou na sexta-feira que a escabiose é uma condição tratável e a adoção precoce de medidas de controle é fundamental para interromper sua transmissão. Também afirmou que acompanha a situação e adota as medidas sanitárias necessárias, reiterando seu compromisso com a saúde e a segurança de toda a comunidade escolar.

“Solicitamos a colaboração das famílias para não encaminharem à escola crianças que apresentem coceira intensa, lesões ou qualquer alteração na pele, devendo procurar avaliação em uma unidade de saúde antes do retorno às atividades”, disse a administração municipal.

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

Leia também

MPF aciona Vale por extravasamento na Mina de Viga (MG) e demanda auditoria independente
AÇÃO CIVIL

MPF aciona Vale por extravasamento na Mina de Viga (MG) e demanda auditoria independente
Em Minas Gerais, Flávio Bolsonaro diz que adotará 'padrão Bukele' de segurança
ELEIÇÕES 2026

Em Minas Gerais, Flávio Bolsonaro diz que adotará 'padrão Bukele' de segurança

Compartilhe

Tags

Imagem de Estadão Conteúdo

Estadão Conteúdo

estadaoconteudo@estadao.com

O Estadão Conteúdo é uma agência de notícias que pertence ao grupo O Estado de S. Paulo, fornecendo notícias, análises, colunas, cotações, entre outros conteúdos para veículos de imprensa de todo o Brasil.