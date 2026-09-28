Secretaria de Saúde de MG confirma 11 casos de sarna humana ligados a creche

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Em nota, a pasta informou que acompanha a situação por meio das equipes de saúde e que o tratamento indicado já foi iniciado.

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A Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais (SES-MG) informou nesta segunda-feira, 28, que foram confirmados 11 casos de escabiose, conhecida popularmente como sarna humana, relacionados a uma creche municipal de Andradas (MG). No total, foram notificados 19 casos até o momento.

Em nota, a pasta informou que acompanha a situação por meio das equipes de saúde e que o tratamento indicado já foi iniciado. Ressaltou ainda que escabiose não é uma doença de notificação compulsória e, por isso, não há levantamento consolidado sobre o número de casos no Estado.

A prefeitura de Andradas suspendeu as aulas na creche em questão que atende crianças de 0 a 5 anos, da última sexta-feira, 26, até a terça-feira, 29, após o registro dos casos suspeitos.

Segundo a administração municipal, a medida de 72 horas tem como objetivo intensificar as ações de higienização e desinfecção do ambiente e monitorar a situação para proteger a saúde das crianças, dos profissionais e de suas famílias.

De acordo com a Sociedade Brasileira de Dermatologia (SBD), a sarna ou escabiose é uma parasitose humana causada pelo ácaro Sarcoptes scabiei variedade hominis. O contágio se dá somente entre humanos, por contato direto entre as pessoas ou por meio de roupas e outros objetos contaminados. O contato deve ser prolongado para ocorrer a contaminação.

A Secretaria Estadual de Saúde afirmou ainda que, em caso de suspeita de escabiose, a pessoa deve seguir os protocolos clínicos do Ministério da Saúde, que incluem o uso de medicamentos tópicos ou orais, conforme avaliação médica.

A prefeitura de Andradas também ressaltou na sexta-feira que a escabiose é uma condição tratável e a adoção precoce de medidas de controle é fundamental para interromper sua transmissão. Também afirmou que acompanha a situação e adota as medidas sanitárias necessárias, reiterando seu compromisso com a saúde e a segurança de toda a comunidade escolar.

“Solicitamos a colaboração das famílias para não encaminharem à escola crianças que apresentem coceira intensa, lesões ou qualquer alteração na pele, devendo procurar avaliação em uma unidade de saúde antes do retorno às atividades”, disse a administração municipal.