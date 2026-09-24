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Brasil | Notícia

Sancionada lei que inclui direito à natureza e prioridade climática no ECA

Aprovada nesta semana, a norma impõe diretrizes para planejamento urbano e escolar, além de reforçar a proteção de vulneráveis em desastres

Por Maria Clara Trajano Publicado em 24/09/2026 às 9:52
Criança na natureza
Criança na natureza - Rainer Eck/Pexels

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Foi publicada a Lei nº 15.512/2026, apelidada de ECA Ambiental, que altera o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) e as políticas nacionais do Meio Ambiente e sobre Mudança do Clima.

A nova legislação estabelece o direito à natureza e a prioridade absoluta de crianças e adolescentes no acesso a áreas verdes e em ações de prevenção e resposta a emergências climáticas.

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Diretrizes para cidades e escolas

A norma impõe adequações na infraestrutura urbana e na gestão do sistema de ensino. Entre as determinações estipuladas para municípios e estados, destacam-se:

  • Desenvolvimento urbano: incentivo a rotas seguras e lúdicas para pedestres e ciclistas, criação de praças e pátios arborizados no entorno escolar e implementação de alertas e rotas de fuga acessíveis em casos de eventos climáticos extremos.
  • Ambiente escolar: integração da educação ambiental e climática aos currículos, expansão de áreas sombreadas e arborizadas nos pátios, criação de hortas e adoção de manejo integrado de águas.

Proteção a vulneráveis e rede de apoio

A legislação fixa prioridade de acesso a esses espaços para a primeira infância, pessoas com deficiência, populações em situação de vulnerabilidade socioeconômica e jovens defensores socioambientais de comunidades tradicionais.

Em situações de deslocamento forçado por desastres climáticos, o texto veda a separação de famílias e prevê garantias contra exploração.

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Para assegurar o cumprimento da lei, a União formulará a Política Nacional Integrada do Direito da Criança e do Adolescente à Natureza. Violações aos novos direitos deverão ser encaminhadas à Ouvidoria Nacional de Direitos Humanos, por meio do Disque 100, além dos Conselhos Tutelares e do Ministério Público.

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Maria Clara Trajano

mtrajano@sjcc.com.br

Repórter de Cidades. Jornalista pela UFPE, no SJCC desde 2022.