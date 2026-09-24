Sancionada lei que inclui direito à natureza e prioridade climática no ECA

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

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É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Aprovada nesta semana, a norma impõe diretrizes para planejamento urbano e escolar, além de reforçar a proteção de vulneráveis em desastres

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Foi publicada a Lei nº 15.512/2026, apelidada de ECA Ambiental, que altera o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) e as políticas nacionais do Meio Ambiente e sobre Mudança do Clima.

A nova legislação estabelece o direito à natureza e a prioridade absoluta de crianças e adolescentes no acesso a áreas verdes e em ações de prevenção e resposta a emergências climáticas.

Diretrizes para cidades e escolas

A norma impõe adequações na infraestrutura urbana e na gestão do sistema de ensino. Entre as determinações estipuladas para municípios e estados, destacam-se:

Desenvolvimento urbano: incentivo a rotas seguras e lúdicas para pedestres e ciclistas, criação de praças e pátios arborizados no entorno escolar e implementação de alertas e rotas de fuga acessíveis em casos de eventos climáticos extremos.

incentivo a rotas seguras e lúdicas para pedestres e ciclistas, criação de praças e pátios arborizados no entorno escolar e implementação de alertas e rotas de fuga acessíveis em casos de eventos climáticos extremos. Ambiente escolar: integração da educação ambiental e climática aos currículos, expansão de áreas sombreadas e arborizadas nos pátios, criação de hortas e adoção de manejo integrado de águas.

Proteção a vulneráveis e rede de apoio

A legislação fixa prioridade de acesso a esses espaços para a primeira infância, pessoas com deficiência, populações em situação de vulnerabilidade socioeconômica e jovens defensores socioambientais de comunidades tradicionais.

Em situações de deslocamento forçado por desastres climáticos, o texto veda a separação de famílias e prevê garantias contra exploração.

Para assegurar o cumprimento da lei, a União formulará a Política Nacional Integrada do Direito da Criança e do Adolescente à Natureza. Violações aos novos direitos deverão ser encaminhadas à Ouvidoria Nacional de Direitos Humanos, por meio do Disque 100, além dos Conselhos Tutelares e do Ministério Público.