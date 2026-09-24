Prédio de três andares desaba na Zona Sul do Rio de Janeiro
Imóvel já estava interditado pela Defesa Civil e passava por processo de demolição; não há registro de vítimas nem de prédios vizinhos atingidos
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Um prédio de três andares desabou no Morro do Cantagalo, na Zona Sul do Rio de Janeiro, ainda na noite da última quarta-feira (23). Segundo a prefeitura da capital, o imóvel havia sido interditado no começo do mês pela Defesa Civil e já estava em processo de demolição. De acordo com a Prefeitura e Corpo de Bombeiros, ninguém ficou ferido.
Prédio tomba de uma vez só
O imóvel ficava na Rua Saint Roman, acesso às comunidades Pavão-Pavãozinho, entre Copacabana e Ipanema. Nos vídeos que registraram o momento da queda, é possível ouvir moradores alertando uns aos outros para sair de perto pois "estava caindo". Segundos depois, o prédio tomba e desaba.
O prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Cavaliere, que esteve no local do acidente, afirmou que o prédio havia sido interditado em 3 de setembro após denúncias de moradores sobre uma construção irregular e já passava por um processo de demolição.
Com o desabamento, uma grande quantidade de escombros e poeira atingiu a área. A Defesa Civil interditou preventivamente pelo menos sete imóveis vizinhos devido à proximidade com o material, mas nenhuma outra estrutura foi atingida. Equipes trabalham na retirada dos escombros e na liberação da via.
A queda ocorreu durante um período de chuvas intensas na cidade. Segundo a Defesa Civil, setembro de 2026 já havia registrado, até esta quarta-feira, o maior volume de chuva para o mês em 29 anos.
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