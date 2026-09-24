Caso Isabelle: perícia, mensagens enviadas por ela e depoimentos de conhecidos trazem novos detalhes para a investigação

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Vítima teria relatado sentir medo e desconforto com o namorado a familiares e ao ex-chefe de ambos; suspeito foi preso e investigação segue

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A investigação sobre a morte de Isabelle Caracristi, de 22 anos, teve novos desdobramentos nesta quarta-feira (23), com a divulgação de informações sobre a perícia, mensagens recuperadas do celular da estudante e depoimentos de pessoas próximas.

Isabelle morreu após cair do 23º andar do condomínio onde morava, no bairro da Aldeota, em Fortaleza, no dia 13 de setembro. O namorado dela, João Munhoz Neto, de 34 anos, está preso preventivamente e é investigado por violência psicológica e suspeita de induzimento, instigação ou auxílio ao suicídio.

Perícia aponta queda voluntária

De acordo com o portal UOL, a Perícia Forense do Ceará (Pefoce) informou que o laudo aponta uma "precipitação voluntária". Segundo o perito-geral Júlio Torres, Isabelle caiu em posição vertical do rooftop do prédio, e imagens de uma câmera de segurança corroboram essa dinâmica. Ela teria permanecido por cerca de uma hora e meia no local e passado parte desse período utilizando o celular.

Apesar do resultado pericial, a Polícia Civil afirmou que ainda apura outros pontos, como a movimentação de João no condomínio, os horários em que ele esteve no apartamento e se havia outra pessoa no rooftop.

Mensagens de medo

A análise do celular de Isabelle recuperou mensagens de WhatsApp por meio de um backup em nuvem. O material disponível termina às 2h do dia 13 e volta a aparecer somente às 20h40, horário estimado da morte, conforme decisão judicial obtida e divulgada pelo jornal O Povo.

De acordo com a decisão que determinou a prisão de João, o conteúdo recuperado aponta para uma rotina de controle e vigilância. Isabelle teria relatado sentir-se "ameaçada, manipulada, pressionada, sobrecarregada e presa" e afirmou que as atitudes do namorado "lhe faziam mal e a adoeciam".

O jornal informou que um familiar relatou à Polícia Civil ter recebido, cerca de duas horas antes da morte, um áudio de aproximadamente 16 minutos enviado por Isabelle. Na gravação, segundo o depoimento, ela teria contado que havia discutido com João, relatado ameaças e pedido que o conteúdo fosse entregue à polícia caso algo acontecesse com ela.

Ainda conforme o depoimento obtido, uma semana antes da morte Isabelle teria ligado para o mesmo parente dizendo que não suportava mais o namorado. Durante a chamada, o parente afirmou ter ouvido João ao fundo dizendo: "Desliga esse telefone, estou mandando".

Dono do escritório relata conflitos entre o casal

Outro depoimento citado nas investigações foi prestado pelo proprietário do escritório de advocacia onde Isabelle estagiou e João trabalhava como gestor. As informações foram divulgadas pelo Diário do Nordeste. Segundo o advogado Leandro Vasques, que representa o empresário Rudá Bezerra de Carvalho, o proprietário contou à Polícia Civil que Isabelle teria dito que se sentia "sufocada" no ambiente de trabalho por causa do namorado.

Ainda conforme o relato, Isabelle ficou cerca de 20 dias na empresa e teria afirmado que João não permitia que ela desempenhasse algumas funções sozinha. O empresário teria advertido o funcionário e determinado mudanças nos computadores e na disposição da sala para evitar que os dois permanecessem próximos.

Isabelle deixou a empresa em 17 de agosto. Segundo o depoimento, João teria demonstrado descontentamento com a saída e pedido ao proprietário que ela fosse readmitida.

Possível destruição de provas

A Polícia Civil também investiga o que João fez depois da morte de Isabelle. O namorado teria retornado ao condomínio para buscar pertences, saído com malas e apagado perfis nas redes sociais. O celular da estudante, que estava com ela no momento da queda, ficou danificado. A polícia conseguiu recuperar parte das informações por meio de um backup, mas o conteúdo entre 2h e 20h40 do dia 13 não foi restaurado.

Ainda segundo o UOL, testemunhas relataram que o apartamento foi limpo e colocado à venda. A polícia também apura se João tentou impedir a entrada de familiares de Isabelle no imóvel.

Após a divulgação dos resultados preliminares da perícia, as advogadas da família, Patrícia de Abreu Viana e Adriana Alves, divulgaram uma nota afirmando que ainda existem dúvidas sobre o caso, e que as lacunas existentes "não são meras formalidades, mas feridas abertas que alimentam a dor de quem chora e a indignação de todos nós".

Na nota, a família afirmou ainda que a busca pela verdade é um dever do Estado e que continuará cobrando esclarecimentos enquanto houver questões pendentes sobre a morte da estudante.

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