Caixa-preta do helicóptero que levava cantor Rick e outras 4 pessoas foi localizada em Santa Catarina
Gravador será levado para Brasília, onde os dados serão analisados pelo Cenipa; acidente aconteceu em região montanhosa sob alerta de tempestades
Clique aqui e escute a matéria
tudo o que você precisa Seguir no Google
A Força Aérea Brasileira (FAB) encontrou, nesta quarta-feira (23), a caixa-preta do helicóptero que caiu em Santa Catarina e provocou a morte de cinco pessoas, entre elas o cantor Rick, da dupla com Renner. O equipamento será transportado para o Laboratório de Leitura e Análise de Dados de Gravadores de Voo, em Brasília, onde os registros do voo serão analisados para esclarecer o que provocou o acidente.
Entre as vítimas também estão o empresário Bruno Avelar, ligado ao jogador Neymar e ao candidato a presidente da República Augusto Cury, o videomaker Paulo Soares, o piloto Antônio e o copiloto Leopoldo.
Dados do voo serão analisados
A próxima etapa dos trabalhos ficará a cargo do Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Cenipa), órgão da FAB. Segundo o centro, os procedimentos de preparação do equipamento, extração das informações e degravação dos dados devem começar nos próximos dias. O dispositivo reúne os sons e as comunicações ocorridas dentro da cabine de comando.
A equipe responsável pela investigação terminou a Ação Inicial às 15h30 da última quarta-feira (23). Nesse trabalho, foram reunidos os vestígios e os componentes da aeronave considerados importantes para a apuração. O restante dos destroços ficou sob responsabilidade da autoridade policial competente, que deverá manter a área isolada e preservada.
A retirada dos destroços e dos objetos que estavam sendo transportados pelo helicóptero deverá ser feita pelo operador ou proprietário da aeronave, conforme orientação do Cenipa. Também cabe a ele realizar a limpeza e higienização do local.
Com a conclusão da Ação Inicial, em Urubici (SC), os investigadores passam agora à análise das informações coletadas. Serão considerados elementos ligados ao voo, às condições do ambiente operacional e aos fatores humanos. A apuração também prevê avaliações de componentes, equipamentos, sistemas, infraestrutura e outros aspectos relacionados ao acidente.
A Polícia Civil de Santa Catarina abriu, na terça-feira (22), um inquérito para apurar as circunstâncias da queda. A investigação policial vai analisar se alguma conduta humana, seja dolosa ou culposa e com possível responsabilidade criminal, teve participação no acidente.
Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp
Acesso ao local exigiu caminhada de três horas
A localização dos destroços exigiu um deslocamento de aproximadamente três horas a pé até a área da queda, em Santa Bárbara. A informação foi dada pela tenente-coronel Heloísa Helena Battisti, comandante do 5º Batalhão de Bombeiros Militar do Estado.
O helicóptero havia desaparecido na região montanhosa de Urubici, que estava sob alerta de fortes tempestades. A aeronave saiu de Porto Belo (SC) na tarde de segunda-feira, 21, com destino a São Joaquim (SC). "As viaturas param em um local e depois tem uma caminhada de aproximadamente 3 horas até os destroços. A aeronave Arcanjo 03 apontou para o ponto de queda e a equipe de solo foi lá e confirmou", disse Heloísa.
De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), havia um aviso meteorológico de "grande perigo" para tempestades válido até o fim da segunda-feira tanto para Urubici, região onde as buscas tiveram início, quanto para a área próxima a São Joaquim, onde foi identificado o último sinal da aeronave.