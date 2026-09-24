Caixa-preta do helicóptero que levava cantor Rick e outras 4 pessoas foi localizada em Santa Catarina

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Gravador será levado para Brasília, onde os dados serão analisados pelo Cenipa; acidente aconteceu em região montanhosa sob alerta de tempestades

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A Força Aérea Brasileira (FAB) encontrou, nesta quarta-feira (23), a caixa-preta do helicóptero que caiu em Santa Catarina e provocou a morte de cinco pessoas, entre elas o cantor Rick, da dupla com Renner. O equipamento será transportado para o Laboratório de Leitura e Análise de Dados de Gravadores de Voo, em Brasília, onde os registros do voo serão analisados para esclarecer o que provocou o acidente.

Entre as vítimas também estão o empresário Bruno Avelar, ligado ao jogador Neymar e ao candidato a presidente da República Augusto Cury, o videomaker Paulo Soares, o piloto Antônio e o copiloto Leopoldo.

Dados do voo serão analisados

A próxima etapa dos trabalhos ficará a cargo do Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Cenipa), órgão da FAB. Segundo o centro, os procedimentos de preparação do equipamento, extração das informações e degravação dos dados devem começar nos próximos dias. O dispositivo reúne os sons e as comunicações ocorridas dentro da cabine de comando.

A equipe responsável pela investigação terminou a Ação Inicial às 15h30 da última quarta-feira (23). Nesse trabalho, foram reunidos os vestígios e os componentes da aeronave considerados importantes para a apuração. O restante dos destroços ficou sob responsabilidade da autoridade policial competente, que deverá manter a área isolada e preservada.

A retirada dos destroços e dos objetos que estavam sendo transportados pelo helicóptero deverá ser feita pelo operador ou proprietário da aeronave, conforme orientação do Cenipa. Também cabe a ele realizar a limpeza e higienização do local.

Com a conclusão da Ação Inicial, em Urubici (SC), os investigadores passam agora à análise das informações coletadas. Serão considerados elementos ligados ao voo, às condições do ambiente operacional e aos fatores humanos. A apuração também prevê avaliações de componentes, equipamentos, sistemas, infraestrutura e outros aspectos relacionados ao acidente.

A Polícia Civil de Santa Catarina abriu, na terça-feira (22), um inquérito para apurar as circunstâncias da queda. A investigação policial vai analisar se alguma conduta humana, seja dolosa ou culposa e com possível responsabilidade criminal, teve participação no acidente.

Acesso ao local exigiu caminhada de três horas

A localização dos destroços exigiu um deslocamento de aproximadamente três horas a pé até a área da queda, em Santa Bárbara. A informação foi dada pela tenente-coronel Heloísa Helena Battisti, comandante do 5º Batalhão de Bombeiros Militar do Estado.

O helicóptero havia desaparecido na região montanhosa de Urubici, que estava sob alerta de fortes tempestades. A aeronave saiu de Porto Belo (SC) na tarde de segunda-feira, 21, com destino a São Joaquim (SC). "As viaturas param em um local e depois tem uma caminhada de aproximadamente 3 horas até os destroços. A aeronave Arcanjo 03 apontou para o ponto de queda e a equipe de solo foi lá e confirmou", disse Heloísa.

De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), havia um aviso meteorológico de "grande perigo" para tempestades válido até o fim da segunda-feira tanto para Urubici, região onde as buscas tiveram início, quanto para a área próxima a São Joaquim, onde foi identificado o último sinal da aeronave.

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