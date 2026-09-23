Viúva de Rick se despede após 42 anos de casamento: 'O meu amor por você será eterno'

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

O filho caçula do cantor, Victor Henrique, também publicou uma homenagem ao pai nos storys do Instagram, na mensagem ele fala do medo de perder o pai

Clique aqui e escute a matéria

Siga o JC no Google e acompanhe

tudo o que você precisa Seguir no Google

Geralda Helena, esposa de Rick, da dupla Rick & Renner, publicou nesta quarta-feira (23), uma mensagem de despedida ao cantor, que morreu aos 59 anos após um acidente de helicóptero na serra de Santa Catarina. Os dois estavam casados havia 42 anos.

Na homenagem, Geralda relembrou o início do relacionamento e os anos que passou ao lado do artista. Ela contou que os dois começaram a história ainda jovens, enfrentaram dificuldades juntos e construíram uma família com dois filhos e quatro netos.

A viúva também falou sobre a dificuldade de imaginar a vida sem o marido, que a acompanhou durante praticamente toda a sua trajetória.

"Você conheceu a menina que eu fui e a mulher que me tornei. Esteve ao meu lado por praticamente toda a minha vida. Por isso, hoje eu não sei como será continuar sem você", afirmou.

Na mensagem, Geralda pediu que Rick continuasse cuidando dela e ajudando-a a enfrentar a ausência. Ela também disse que pretende encontrar forças na família e nas lembranças da vida que construíram juntos.

"Vou buscar forças na nossa família e em tudo o que construímos juntos, porque sei que em cada um deles sempre haverá um pedaço de você", escreveu.

Ao final da homenagem, Geralda afirmou que se despedia do marido, companheiro e "amor da vida", mas não do vínculo que construíram ao longo de quatro décadas.

"Hoje, me despeço do meu marido, do meu companheiro e do amor da minha vida. Mas jamais me despeço do nosso amor", declarou.

Filho de Rick também fez homenagem

Victor Henrique, filho caçula de Rick e Geralda, também publicou uma homenagem ao pai nas redes sociais. Ele compartilhou no Story do Instagram uma mensagem sobre luto e despedida.

"Tinha tanto medo de te perder e perdi. A gente cresce acreditando que algumas pessoas sempre estarão ali até o dia em que a ausência chega e muda o significado de tudo", dizia a publicação repostada pelo filho.

Morte de Rick

Rick morreu após o helicóptero em que viajava sofrer um acidente na serra de Santa Catarina. Além do cantor, estavam na aeronave o empresário Bruno Avelar e outros três ocupantes. Não houve sobreviventes. O velório será em Sorocaba, no interior de São Paulo, nesta quinta-feira (24).

Batizado de Geraldo Antônio de Carvalho, Rick construiu sua carreira na música sertaneja ao lado de Renner. Ele e Geralda tiveram dois filhos, Mônica e Victor Henrique. Em 2015, o casal oficializou a união em uma cerimônia realizada em Aparecida, no interior de São Paulo.