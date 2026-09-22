PRF apreende toneladas de produtos ilegais e resgata 267 animais silvestres em Pernambuco e outros oito estados
Operação Sumaúma II apreendeu madeira, minério, pescado e animais silvestres; ação conjunta contou com órgãos ambientais e institutos de preservação
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A Polícia Rodoviária Federal (PRF) concluiu, na segunda-feira (21), a Operação Sumaúma II, ação nacional de combate a crimes ambientais realizada em Pernambuco e outros oito estados brasileiros. A ação reuniu diferentes órgãos de fiscalização e resultou em apreensões de minérios, madeira, pescados e aparelhos celulares, além do resgate de animais silvestres.
Madeira, minério e pescado
Ao longo da Operação Sumaúma II, foram apreendidos cerca de 1.000 m³ de madeira ilegal e 135 toneladas de minério. A fiscalização também recolheu 29 toneladas de pescado e identificou o transporte irregular de 35 toneladas de camarão no município de Salgueiro, no Sertão de Pernambuco, que estavam na carroceria de dois caminhões.
A operação registrou ainda a apreensão de 1.200 iPhones, além de dois maquinários utilizados para extração de minério e dois aviões clandestinos. No total, foram registradas 170 ocorrências durante a ação.
Animais silvestres
As equipes também atuaram no combate ao transporte e à manutenção irregular de animais silvestres. Ao todo, 267 animais foram resgatados, entre eles 140 papagaios encontrados no município de Sertânia, também Sertão do estado.
A operação contou com a participação de servidores do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama), do Instituto de Defesa Agropecuária do Estado de Mato Grosso (INDEA-MT), do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio) e de órgãos estaduais de defesa do meio ambiente, além da PRF.
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Fiscalização em nove estados
A operação foi realizada simultaneamente em nove bases operacionais, distribuídas pelas cinco regiões do país. As equipes atuaram em Salgueiro, em Pernambuco; Balsas, no Maranhão; Vitória da Conquista, na Bahia; Ji-Paraná, em Rondônia; Boa Vista, em Roraima; Marabá, no Pará; Osório, no Rio Grande do Sul; Vitória, no Espírito Santo; e Pontes e Lacerda, em Mato Grosso.
A distribuição permitiu uma atuação integrada em diferentes pontos do território nacional. A estratégia também possibilitou que os novos operadores aplicassem, em situações reais de fiscalização, os conhecimentos adquiridos durante a formação.
A Sumaúma II correspondeu à etapa prática do Curso de Fiscalização Ambiental, realizado em Florianópolis (SC). A capacitação teve início em 18 de agosto, na Universidade Corporativa da PRF, com formação teórica e técnica dos participantes.
A operação contou com 74 profissionais formados no curso, entre policiais rodoviários federais e servidores das instituições parceiras. Com a participação de operadores das unidades regionais, o efetivo empregado ultrapassou 100 profissionais.
A conclusão da operação encerrou o ciclo de especialização, que combinou a formação realizada em sala de aula com a aplicação prática dos conhecimentos em diferentes situações e regiões do país.