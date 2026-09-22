Cantor Rick, da dupla com Renner, morre em queda de helicóptero em Santa Catarina

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A aeronave provavelmente sofreu uma queda após condições climáticas desfavoráveis na região, além do cantor, outras quatro pessoas morreram

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O helicóptero do cantor Rick, da dupla com Rick e Renner, foi encontrado na tarde desta terça-feira (22), na Serra de Santa Catarina. Além do cantor, outras quatro pessoas foram encontradas sem vida nos destroços da aeronave.

Na segunda-feira (21), o veículo havia decolado de Porto Belo, no Litoral Norte, e seguia para São Joaquim, na Serra, porém desapareceu pouco antes do destino final. A aeronave foi encontrada um dia depois na região rural de Urubici.

A queda provavelmente ocorreu por causa das condições climáticas desfavoráveis na região, com volumes de chuva superiores a 100 mm em municípios vizinhos. Além disso área era de difícil acesso, sem áreas planas para um eventual pouso forçado.

Carreira de Rick

Geraldo Antonio de Carvalho, nasceu em 5 de dezembro de 1966 e construiu uma carreira de décadas na música sertaneja. Rick ganhou destaque como cantor ao lado de Renner, emplacando diversos sucessos ao longo da carreira, entre eles Bebedeira, Nos Bares da Cidade e Eu Mereço.

Além da carreira como cantor, Rick construiu uma trajetória expressiva como compositor. Suas músicas foram gravadas por artistas importantes do sertanejo, entre eles Chitãozinho & Xororó, João Paulo & Daniel, Leandro & Leonardo, Daniel, Zezé Di Camargo & Luciano, Bruno & Marrone e Gino & Geno.

Entre as composições associadas ao artista estão: Hoje Eu Sei, Só Dá Você na Minha Vida, Conta pra Ela, Eu Menti, Página de Amigos e Nunca Amei Assim.