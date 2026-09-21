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Tsunami no Brasil? Fenômeno é confirmado em SC após mar avançar sobre casas

Tsunami meteorológico foi registrado no litoral catarinense após uma elevação súbita do nível do mar, informou a Defesa Civil do Estado

Por Estadão Conteúdo Publicado em 21/09/2026 às 20:50
Na Praia do Forte não houve danos significativos às estruturas dos ranchos nem registro de feridos, apenas prejuízos materiais
Na Praia do Forte não houve danos significativos às estruturas dos ranchos nem registro de feridos, apenas prejuízos materiais - Defesa Civil/Divulgação

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Um tsunami meteorológico foi registrado por volta das 6h desta segunda-feira, 21, nos municípios litorâneos de Jaguaruna, Imbituba e Laguna, em Santa Catarina, após uma elevação súbita do nível do mar, informou a Defesa Civil do Estado. Houve relatos de vias danificadas pelo acúmulo de areia e água, além de danos em edificações e barcos arrastados pela força da água. Não há registro de vítimas.

Segundo a Defesa Civil, os alagamentos costeiros foram provocados pelo tsunami metereológico, associado a alterações bruscas na pressão atmosférica e à atuação de ventos intensos sobre o mar. Essas condições podem provocar uma elevação rápida e temporária do nível do oceano, o que favorece o avanço da água sobre a faixa costeira. Diferentemente dos tsunamis de origem sísmica, o fenômeno não está relacionado a terremotos.

A atmosfera permanece instável em Santa Catarina, o que pode favorecer a ocorrência de novos temporais na madrugada e na manhã de terça-feira, 22, informou a Defesa Civil.

O que dizem as prefeituras?

Em nota, a prefeitura de Imbituba por meio da Defesa Civil informou que o município permanece sob alerta amarelo para ocorrências relacionadas às chuvas. Até o momento, foram registradas quedas de árvores e de uma placa de publicidade, além de chuva de granizo miúdo nos bairros Guaiúba, Nova Brasília, Centro, Vila Nova e Roça Grande.

A prefeitura de Laguna, também por meio da Defesa Civil Municipal, afirmou que o fenômeno surpreendeu pescadores da região da Praia do Cardoso, no Farol de Santa Marta. A força da água arrastou redes de pesca e equipamentos e chegou a deslocar algumas embarcações, todas já recuperadas. Segundo a pasta, não houve danos significativos às estruturas dos ranchos nem registro de feridos, apenas prejuízos materiais. O maior dano estrutural ocorreu em uma igreja local, onde a água derrubou parte do muro.

"As equipes seguem monitorando as condições meteorológicas e orientam a população a permanecer atenta às atualizações e aos alertas oficiais", disse a Defesa Civil.

Em vídeo publicado pela Defesa Civil de Jaguaruna na manhã desta segunda-feira, ruas aparecem tomadas por detritos após a água avançar sobre a área urbana. O Estadão entrou em contato com a prefeitura de Jaguaruna e aguarda retorno.

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