Ônibus que seguia para Aparecida cai em ribanceira e deixa ao menos 6 romeiros mortos

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Excursão partiu de Minas Gerais a caminho do Santuário Nacional; 41 passageiros feridos foram levados a hospitais do Vale do Paraíba

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Ao menos seis pessoas morreram após um ônibus cair em uma ribanceira de aproximadamente 15 metros na manhã deste domingo (20) na rodovia Doutor Avelino Júnior (SP-052), em Cruzeiro, no Vale do Paraíba, interior de São Paulo. O veículo seguia para Aparecida.

Segundo o Corpo de Bombeiros Militar do Estado de São Paulo, o sinistro ocorreu por volta das 5h15. Eram 48 passageiros vindo de excursão das cidades mineiras de Lavras e de Rosário.

Duas pessoas de aproximadamente 65 anos;

Duas de aproximadamente 45 anos;

Um adolescente de 14 anos;

Uma pessoa sem idade informada que morreu no pronto-socorro.



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Atendimento médico

27 feridos foram socorridos para a Santa Casa de Cruzeiro, 12 para a Santa Casa de Lorena e outras duas para a Santa Casa de Guaratinguetá.

Segundo a PM, o veículo seria fretado e partiu de Minas Gerais. O sinistro ocorreu no km 232,6 da Rodovia Doutor Avelino Júnior, na divisa entre Minas Gerais e São Paulo.

O motorista do ônibus foi submetido ao teste do etilômetro, que mede a concentração de álcool no organismo, e o resultado foi negativo.