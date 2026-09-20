Ônibus que seguia para Aparecida cai em ribanceira e deixa ao menos 6 romeiros mortos
Excursão partiu de Minas Gerais a caminho do Santuário Nacional; 41 passageiros feridos foram levados a hospitais do Vale do Paraíba
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Ao menos seis pessoas morreram após um ônibus cair em uma ribanceira de aproximadamente 15 metros na manhã deste domingo (20) na rodovia Doutor Avelino Júnior (SP-052), em Cruzeiro, no Vale do Paraíba, interior de São Paulo. O veículo seguia para Aparecida.
Segundo o Corpo de Bombeiros Militar do Estado de São Paulo, o sinistro ocorreu por volta das 5h15. Eram 48 passageiros vindo de excursão das cidades mineiras de Lavras e de Rosário.
- Duas pessoas de aproximadamente 65 anos;
- Duas de aproximadamente 45 anos;
- Um adolescente de 14 anos;
- Uma pessoa sem idade informada que morreu no pronto-socorro.
Atendimento médico
27 feridos foram socorridos para a Santa Casa de Cruzeiro, 12 para a Santa Casa de Lorena e outras duas para a Santa Casa de Guaratinguetá.
Segundo a PM, o veículo seria fretado e partiu de Minas Gerais. O sinistro ocorreu no km 232,6 da Rodovia Doutor Avelino Júnior, na divisa entre Minas Gerais e São Paulo.
O motorista do ônibus foi submetido ao teste do etilômetro, que mede a concentração de álcool no organismo, e o resultado foi negativo.