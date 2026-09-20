Mãe de Isabelle Caracristi desabafa após morte da filha: "Não tenho respostas"
Isorlanda Caracristi relata desespero nas redes sociais e cobra esclarecimentos sobre a morte da filha, de 22 anos, encontrada morta em Fortaleza
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Isorlanda Caracristi, mãe da Isabelle Caracristi que morreu no último domingo (13), publicou vídeo nas redes sociais lamentando, além do ocorrido, a falta de respostas sobre o caso da filha. "Até hoje, eu não estou chorando apenas a dor da perda, mas porque não tenho RESPOSTAS. Eu não sei o que aconteceu com minha filha", relata.
Isabelle, de 22 anos, foi encontrada morta no Condomínio La Piazza, no bairro Aldeota, em Fortaleza, onde morava com o namorado e parceiro de trabalho.
Segundo dados do Jornal O Povo, a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social do Ceará (SSPDS), a Polícia Civil já ouviu quatro pessoas e outras quatro foram convocadas a prestar depoimento. As imagens das câmeras de segurança do condomínio também são analisadas.
De acordo com a perícia, exames identificaram "lesões no corpo compatíveis com impacto contra o solo", enquanto os testes toxicológicos não apontaram a presença de substâncias.
Imagens da câmera de segurança
O Diário do Nordeste publicou, neste domingo (20), imagens das câmeras de segurança do prédio que mostram os horários que o namorado e sua mãe saíram e retornaram do prédio em que a jovem morreu.
"As câmeras dos espaços compartilhados do edifício residencial mostram que, às 18h32, o namorado da estudante vai até a portaria do prédio. A reportagem apurou que, logo em seguida, o namorado e a mãe dele saem em um carro. Isabelle continua no prédio e, às 19h12, é vista dentro do elevador, sozinha, com o celular na mão, a caminho do rooftop, no 23º andar. Às 20h40 é registrada a queda e o impacto do corpo de Isabelle contra o solo. Cerca de duas horas depois da queda, às 22h48, o namorado retorna ao prédio", informa o jornal.
Protestos
Neste domingo (20), em imagens do jornal O Povo, manifestantes se reuniaram em frente ao edifício La Piazza, em Fortaleza, pedindo por Justiça pela morte de Isabelle.
Até o momento, a causa da morte de Isabelle não foi confirmada.
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Nota do Governador do Ceará
"A respeito do caso da jovem encontrada morta em um condomínio em Fortaleza, informo que, desde o começo, foi determinada máxima celeridade e rigor para investigar e esclarecer as circunstâncias. Desde o momento do ocorrido, a Perícia Forense e Polícia Civil estão atuando no caso. Lamento profundamente esse acontecimento tão trágico e registro minha solidariedade aos familiares e amigos da jovem", afirmou Elmano de Freitas, atual governador do Ceará.
Nota da OAB-CE
A Ordem dos Advogados do Ceará publicou nota "por meio da Comissão da Mulher Advogada, da Comissão Especial de Enfrentamento ao Feminicídio e à Violência de Gênero e da Comissão de Apoio ao Acadêmico de Direito, manifesta profunda solidariedade aos familiares, amigos e à comunidade acadêmica diante do falecimento da estudante de Direito Isabelle Caracristi".
"É imprescindível que sejam examinadas, de forma integral e tecnicamente fundamentada, as circunstâncias antecedentes, concomitantes e posteriores ao ocorrido, sem antecipação de juízos ou conclusões e com plena preservação dos elementos probatórios", reforça a publicação.