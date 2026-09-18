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Ministro da Defesa tem o celular clonado; golpista pede doação de R$ 5

A assessoria de imprensa confirmou o incidente; ministro teve sua conta do aplicativo de mensagens WhatsApp clonada nesta sexta-feira

Por Estadão Conteúdo Publicado em 18/09/2026 às 17:24 | Atualizado em 18/09/2026 às 17:27
Ministro da Defesa tem o celular clonado; golpista pede doação de R$ 5
Ministro da Defesa tem o celular clonado; golpista pede doação de R$ 5 - Andressa Anholete/Agência Senado Fonte: Agência Senado

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O ministro da Defesa, José Múcio Monteiro, teve sua conta do aplicativo de mensagens WhatsApp clonada nesta sexta-feira, 18. Criminosos utilizaram o perfil de Múcio para pedir transferências bancárias via Pix para pessoas da lista contato do ministro.

Nas mensagens enviadas por volta das 8 horas da manhã, o golpista afirmava que o ministro estaria organizando um suposto evento em prol do "Instituto Criança Esperança".

O texto pedia uma contribuição simbólica no valor de R$ 5 por convidado para participar da ação beneficente.

"Bom dia, tudo bem? vou fazer um evento, vou te enviar o convite será um prazer você está , o Pedro Reis, organizador vai entrar em contato com você ok, ele tento entrar em contato com você , e deu caixa postal vou te enviar o número dele você chama ele ta?", diz um trecho da mensagem.

Para dar prosseguimento ao crime, o fraudador repassava o contato de um suposto sobrinho de Múcio, salvo nas mensagens como "Pedro", orientado a enviar o convite do evento.

Na interação, o criminoso questionava se o destinatário utilizava o sistema operacional Android ou iOS (iPhone).

A assessoria de imprensa do Ministério da Defesa confirmou o incidente.

O ministro tomou conhecimento da clonagem e acionou as autoridades competentes para a adoção das medidas cabíveis.

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