Governo Lula reajusta Bolsa Família em 15% às vésperas das eleições

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O presidente é candidato à reeleição e, nas últimas pesquisas de intenção de votos, vem observando a avaliação sobre o governo piorar

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Às vésperas das eleições, o governo Lula (PT) reajustou o benefício pago pelo programa Bolsa Família em 15%. O presidente é candidato à reeleição e, nas últimas pesquisas de intenção de votos, vem observando a avaliação sobre o governo piorar.

Recentemente e pela primeira vez, o Datafolha registrou o candidato Flávio Bolsonaro (PL) pela primeira vez numericamente à frente de Lula em eventual segundo turno, embora haja empate técnico dentro da margem de erro.

Justificativa para o reajuste

Segundo o governo, o percentual de aumento corresponde à variação inflacionária registrada pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC) entre março de 2023 e agosto de 2026.

A atualização dos valores está prevista na legislação do Bolsa Família e busca preservar o poder de compra das famílias beneficiárias, de acordo com o governo.

O decreto que reajusta os valores foi assinado pelo presidente nesta quinta-feira (17) e publicado em edição extra do Diário Oficial da União. Ele entra em vigor na data da publicação, mas produzirá efeitos financeiros a partir de 1º de outubro.

Valores do Bolsa Família

O decreto eleva de cerca de R$ 600 para R$ 691 o valor mínimo garantido às famílias beneficiárias. Também reajusta para R$ 164 o Benefício de Renda de Cidadania, pago por integrante da família; para R$ 173 o Benefício Primeira Infância; e para R$ 58 o Benefício Variável Familiar.

Durante a cerimônia de assinatura do decreto, no Palácio do Planalto, o secretário-executivo do Ministério do Planejamento, Bruno Moretti, informou que a correção teve como referência a inflação acumulada de 15,04% medida pelo INPC no período.

Segundo Moretti, a atualização busca preservar o poder de compra das famílias beneficiárias. Pelos cálculos apresentados pelo governo, o benefício médio do programa passará de R$ 675 para R$ 777, uma elevação nominal próxima a R$ 100 por família.

Renda e segurança alimentar

Também durante a solenidade, o ministro da Fazenda, Dario Durigan, afirmou que a reposição dos valores busca evitar perdas provocadas pela inflação e, dessa forma, garantir que as famílias mais vulneráveis não enfrentem insegurança alimentar.

Durigan também apresentou projeções para 2027. Segundo ele, o programa deverá representar entre 1,2% e 1,25% do Produto Interno Bruto (PIB), abaixo do patamar de cerca de 1,5% observado na transição entre 2022 e 2023.

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