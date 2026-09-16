Justiça torna réus 5 indiciados por espancamento e morte de ciclista em Copacabana

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Os acusados respondem por homicídio triplamente qualificado, motivo fútil, meio cruel e recurso que dificultou a defesa da vítima.

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A Justiça aceitou a denúncia apresentada pelo Ministério Público do Rio de Janeiro (MPRJ) e tornou réus cinco homens envolvidos no espancamento até a morte do ciclista Cláudio Rafael Landeiro Moreira, de 37 anos, ocorrido em 12 de agosto em Copacabana, na zona sul da capital. O Estadão busca contato com a defesa dos réus.

Com a decisão, as prisões temporárias dos acusados foram convertidas em preventivas. Os cinco respondem por homicídio triplamente qualificado, motivo fútil, meio cruel e recurso que dificultou a defesa da vítima.

Ailton José da Silva (entregador) - preso;

Davi Santos Machado (segurança) - preso, apontado como autor dos golpes com objeto de madeira;

Felipe Eduardo dos Santos Silva (entregador) - preso;

Jorge Luiz Ricardo Dias (segurança) - preso;

Wellington Luiz Santos de Souza - foragido (incluído na Difusão Vermelha da Interpol).

Além do homicídio, Davi Machado e Jorge Luiz também respondem por exercício ilegal da profissão.

De acordo com a denúncia, Davi Santos Machado, Jorge Luiz Ricardo Dias, Felipe Eduardo dos Santos Silva, Ailton José da Silva e Wellington Luiz Santos de Souza submeteram a vítima a um longo período de agressões, com pauladas, socos e chutes. Claudio continuou sendo espancado mesmo depois de cair no chão e já não oferecer resistência.

Dos cinco acusados, Wellington Luiz Santos de Souza, que teria chutado a cabeça da vítima, é o único que está foragido. Ele é procurado pela polícia. Os outros quatro - dois seguranças e dois entregadores - foram presos dias após o crime.

A reportagem entrou em contato com a defesa de Felipe Eduardo e aguarda retorno. O Estadão não conseguiu localizar a defesa dos outros indiciados - o espaço está aberto para manifestação.

Outras oito pessoas foram indiciadas pela Polícia Civil por condutas de menor potencial ofensivo relacionadas ao caso, como omissão de socorro, lesão e exercício irregular da profissão de segurança. Os crimes serão tratados em procedimento próprio.

Como aconteceu o crime

Landeiro saiu de casa, em Botafogo, com uma bicicleta elétrica da irmã na terça-feira, 11, por volta de 22h30. Ele foi abordado por Davi Machado na Rua Barata Ribeiro, em Copacabana, que o acusou de furto. Em seguida, um outro segurança se aproxima: Jorge Luiz Ricardo Dias.

Pouco tempo depois, Davi Machado é filmado junto com os dois entregadores cercando e agredindo Cláudio Rafael na rua Felipe de Oliveira. O segurança aparece segurando um porrete de madeira que teria sido usado na agressão ao ciclista.

O ciclista foi socorrido ainda com vida e levado para o Hospital Municipal Miguel Couto, no Leblon, mas não resistiu aos ferimentos. O laudo do Instituto Médico Legal apontou hemorragia interna, traumatismo craniano, além de lesões no baço e no rim esquerdo provocadas por ação contundente.

A Polícia Civil concluiu o inquérito na última terça-feira, 8, e indiciou 13 pessoas por envolvimento no caso. Na ocasião, cinco foram apontadas como responsáveis diretas pelo homicídio triplamente qualificado: Davi, Jorge, Felipe, Ailton e Wellington. Os quatro primeiros foram presos, enquanto Wellington está foragido.