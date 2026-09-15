Defesa Civil de SC confirma tornado na cidade de Três Barras
O município catarinense foi atingido por tempestades severas, acompanhadas por chuva intensa, fortes rajadas de vento e granizo.
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A cidade de Três Barras, no norte de Santa Catarina, registrou um tornado na última sexta-feira, 11, confirmou a Defesa Civil do Estado na segunda-feira, 14. Segundo o órgão estadual, a confirmação ocorreu após a análise conjunta de imagens de radar, registros feitos durante a tempestade e levantamento dos danos.
Na sexta-feira, tempestades severas atingiram diversas regiões do Estado ao longo do dia, acompanhadas por chuva intensa, fortes rajadas de vento e granizo. Em Três Barras, os danos foram severos, com destelhamentos e queda de árvores.
Por volta das 14h27, imagens do radar meteorológico de Lontras, no Vale do Itajaí, indicavam a atuação de diversos temporais na região do Planalto Norte. No mesmo horário, o equipamento também registrou ventos se deslocando em sentidos diferentes, muito próximos entre si. Segundo a Defesa Civil, isso significa que o ar estava girando no interior da tempestade, com características semelhantes às da rotação de um tornado.
O órgão afirmou que vídeos feitos durante a tempestade e divulgados nas redes sociais também mostraram ventos muito intensos e mudanças rápidas em sua direção. Também foram analisadas imagens aéreas feitas com drones na área atingida, que permitiram entender com maior detalhe a extensão e, principalmente, a distribuição dos danos.
"Nas imagens, também chama atenção as estruturas severamente atingidas em apenas um lado da rodovia, enquanto do outro lado a área foi significativamente menos afetada, mesmo estando muito próximo", afirmou a Defesa Civil em nota meteorológica.
Também foi analisada a forma como os danos ficaram distribuídos no terreno. Segundo o órgão, árvores, estruturas e outros materiais ficaram espalhados em várias direções diferentes dentro de uma área relativamente pequena, o que indica a atuação de ventos muito intensos em uma faixa estreita.
A orientação dos danos em diferentes direções, associada à concentração dos impactos em uma faixa estreita, confirma a passagem de um tornado.
Mesmo com a presença predominante de Sol entre nuvens nesta terça-feira, 15, Santa Catarina deve ter mais um dia de chuva pela frente. Segundo a Defesa Civil, as instabilidades em diferentes níveis da atmosfera podem provocar temporais de forma bem isolada, a partir da tarde em todas as regiões, acompanhados por raios, rajadas de vento e eventual queda de granizo. Na quarta-feira, 16, e na quinta-feira, 17, o tempo deve ficar estável, sem risco para ocorrências.
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