Rio Tietê sobe e fica perto de transbordar em São Paulo

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Defesa Civil do Estado emitiu alerta para o risco de chuvas fortes, ventos intensos e granizo. Na capital, ventos podem superar 60 km/h

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Com a intensidade das chuvas na cidade de São Paulo, o Rio Tietê subiu e está perto de transbordar. Registros da manhã deste sábado (12) mostram a elevação do volume do rio na altura da Ponte da Freguesia do Ó, zona norte da capital.

De acordo com o Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas (CGE) da Prefeitura de São Paulo, a chegada de uma frente fria ao litoral paulista neste fim de semana vai provocar chuvas generalizadas com forte intensidade, acompanhadas de intensas rajadas de vento que podem superar os 60 km/h.

"Os modelos de previsão indicam que as instabilidades devem persistir até o início da próxima semana, com leve declínio das temperaturas", alerta o órgão municipal. O cenário se repete neste domingo (13).

A Defesa Civil do Estado emitiu alerta para o risco de chuvas fortes, ventos intensos e granizo em diferentes regiões do estado.

Registro de morte

Uma pessoa morreu após o desabamento de um prédio em construção na madrugada deste sábado, na capital paulista, em meio a uma madrugada de chuvas intensas.

Segundo a Defesa Civil do Estado, por volta das 2h, o edifício desabou sobre uma residência na Rua Tequici, no bairro da Penha, zona leste da cidade. Uma mulher foi retirada dos escombros sem vida e outras nove vítimas foram resgatadas. A relação do incidente com as chuvas ainda não foi confirmada.

Previsão do tempo

A previsão indica que o tempo será chuvoso ao longo deste sábado. Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), a capital deve registrar mínima de 15°C e máxima de 23°C.

No domingo, o tempo continua instável, com chuva de moderada a forte e temperaturas ainda mais baixas. A máxima não deve passar dos 17°C.

A tendência é de que as instabilidades continuem até o início da próxima semana. Diante do cenário de chuvas intensas, a recomendação é evitar áreas sujeitas a alagamentos, não atravessar vias com correnteza e procurar abrigo durante as tempestades, especialmente longe de árvores e estruturas vulneráveis ao vento.