Menina é resgatada com vida após desmoronamento de prédio em construção em SP
Conforme o Corpo de Bombeiros, do total de quatro vítimas, duas morreram no local e outras duas, sendo um adulto e uma criança, foram socorridas
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Uma menina foi resgatada com vida após o desabamento de um prédio em construção na madrugada deste sábado, 12, na cidade de São Paulo. Outras duas pessoas foram encontradas sem vida no local. A ocorrência foi registrada em meio a uma madrugada de chuvas intensas. A capital persiste com uma manhã bastante chuvosa. Os bombeiros ainda buscam por pessoas sob os escombros.
Segundo a Defesa Civil do Estado, por volta das 2 horas da madrugada, o edifício em construção desabou sobre uma residência na Rua Tequici, no bairro da Penha, zona leste da capital paulista.
Conforme o Corpo de Bombeiros, do total de quatro vítimas, duas morreram no local e outras duas, sendo um adulto e uma criança, foram encaminhadas para atendimento no PS Tatuapé.
Um vídeo compartilhado pelo órgão estadual mostra o momento em que uma menina é resgatada e recebe atendimento. Apesar de chover, conforme a Defesa Civil do Estado, a relação do desmoronamento com as chuvas ainda não foi confirmada.
O Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas (CGE) da Prefeitura de São Paulo colocou as zonas sul, oeste, leste, norte e sudeste, além das Marginais Pinheiros e Tietê, em estado de atenção para alagamentos durante a madrugada, em razão das pancadas de chuva de forte intensidade.
O temporal pode vir acompanhado de rajadas de vento, descargas elétricas e alagamentos. Na região do Ipiranga, houve alerta para possibilidade de transbordamento de rios e córregos. Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), toda a região metropolitana segue sob risco considerável de perigo ao longo do dia.
A situação está relacionada com a passagem de uma frente fria pelo litoral paulista e à atuação de áreas de instabilidade associadas a um ciclone extratropical.
A Defesa Civil do Estado emitiu alerta para o risco de chuvas fortes, ventos intensos e granizo em diferentes regiões do estado. Na capital, os ventos podem superar 60 km/h.
"Temos um cenário de tempestades severas e, em pontos isolados, existe possibilidade de fenômenos como microexplosões e tornados. Por isso, montamos uma estrutura reforçada e nossa orientação é preventiva: durante a tempestade, a população deve procurar um local seguro e acompanhar os alertas oficiais", orienta o coronel Araújo Monteiro, coordenador da Defesa Civil do Estado de São Paulo.
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Previsão do tempo
No domingo, 13, o tempo continua instável, com chuva de moderada a forte e temperaturas ainda mais baixas - a máxima não deve passar dos 17°C. A tendência é de que as instabilidades continuem até o início da próxima semana.
Diante do cenário de chuvas intensas, a recomendação é evitar áreas sujeitas a alagamentos, não atravessar vias com correnteza e procurar abrigo durante as tempestades, especialmente longe de árvores e estruturas vulneráveis ao vento.