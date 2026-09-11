Uma por Uma: mulheres vivem o esporte, mas não sem enfrentar barreiras crônicas da sociedade

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Episódio do videocast mostra como preconceito, falta de incentivo, insegurança e rotina de cuidados limitam a presença feminina no mundo esportivo

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A presença das mulheres no esporte tem crescido ao longo dos anos, mas ainda encontra barreiras que começam ainda na infância e se estendem para a vida adulta. O incentivo desigual, o preconceito, a pressão sobre o corpo, a insegurança para praticar atividades sozinha e a sobrecarga com trabalho e cuidados familiares podem afastar mulheres de modalidades esportivas, tanto de forma profissional, como por lazer ou cuidados pessoais.

Esses obstáculos foram discutidos no 13º episódio do videocast Uma por Uma, apresentado pela jornalista Natalia Ribeiro. A conversa reuniu a educadora física e técnica esportiva Camila Rocha, a publicitária, empreendedora e triatleta amadora Bia Cavalcanti e a editora de texto do Sistema Jornal do Commercio de Comunicação (SJCC) Bruna Rodovalho, que atua no jornalismo esportivo.

Assista ao videocast Uma por Uma #13: O que ainda distancia as mulheres dos esportes?

O incentivo começa na infância

Camila Rocha trabalha há mais de 20 anos com esporte. Atualmente, atua principalmente com o futsal, esporte cuja uma das principais barreiras está justamente na iniciação. Ela lembra que meninos e meninas costumam receber estímulos diferentes desde os primeiros anos de vida.

Enquanto os meninos são presenteados com bolas e chuteiras, "qual é o brinquedo que nós ganhamos primeiro? A gente ganha uma boneca e uma casa com um conjunto de cozinha", afirmou. Segundo a educadora física, essa formação influencia a relação que as meninas desenvolvem com o esporte e ajuda a explicar por que, ainda hoje, elas são minoria em alguns espaços.

Camila citou a própria experiência. Quando praticava futsal, a principal oportunidade de jogar vinha das atividades escolares, mas nas aulas de educação física, segundo ela, a quadra costumava ser ocupada pelos meninos.

O cenário começa a mudar, na avaliação dela, com o aumento da procura pelo futsal feminino. Camila contou que passou a receber ligações de meninas de cerca de seis anos interessadas em saber onde poderiam praticar a modalidade. A técnica também destacou a criação, em 2026, da primeira turma da licença F, voltada à formação de profissionais para o futsal feminino.

A mudança, porém, depende de mais oportunidades. Para Camila, festivais, competições e espaços específicos para meninas podem ajudar a criar uma trajetória esportiva que muitas mulheres de sua geração não tiveram.

A educadora física Camila Rocha participa do 13° episódio do videocast Uma por Uma - Jonas Quirino/JC Imagem

Preconceito ocupa as arquibancadas

A barreira não está apenas dentro das quadras. No jornalismo esportivo, Bruna Rodovalho relatou a experiência de trabalhar em um ambiente ainda predominantemente masculino. Ela começou no SJCC em 2012 e passou de produtora a editora e coordenadora de uma equipe de esportes formada majoritariamente por homens.

Segundo Bruna, estudo, atualização e segurança para se posicionar foram importantes para conquistar espaço. Ainda assim, o preconceito aparece em outros ambientes, especialmente nos estádios. "Escuta uma gracinha de torcedor e principalmente de jogador. Você está ali trabalhando, assim como eles estão lá trabalhando", contou. Para ela, esse tipo de comportamento reduz a mulher à aparência e desconsidera sua atuação profissional.

O problema também aparece quando mulheres ocupam funções tradicionalmente associadas aos homens, como narração, arbitragem e comando de equipes. Bruna lembra que ainda é possível ouvir comentários de pessoas que mudam de canal ao perceber que uma mulher está narrando uma partida.

"Qual o problema da mulher narrar? Qual o problema da mulher apitar um jogo? Qual o problema dela comandar um time de futebol?", questionou. Para ela, a ampliação da presença feminina depende de ocupar esses espaços e dar visibilidade a quem já está neles.

A jornalista e editora de texto do SJCC Bruna Rodovalho participa do 13° episódio do videocast Uma por Uma - Jonas Quirino/JC

Rede de apoio para auxiliar as mulheres



Mesmo para quem pratica esporte por lazer, as condições de acesso não são iguais. Bia Cavalcanti, que começou a correr em 2023 e posteriormente entrou no triatlo, contou que a insegurança interfere até em decisões simples da rotina.

Ela relatou ter optado por usar carro ou aplicativo em trajetos que poderia fazer correndo porque não se sente segura sozinha. "Para você falar é fácil", disse ao namorado, que havia sugerido que ela fosse correndo para um local próximo. A preocupação, segundo Bia, não está apenas no treino, mas no deslocamento até o lugar onde vai praticar a atividade.

Bruna também relatou que não se sente segura para correr sozinha à noite. Enquanto o marido consegue sair de casa por volta das 20h30 para fazer treinos longos, ela prefere adaptar a atividade à rotina e aos espaços onde se sente protegida. "Jamais eu sairia 8h30 da noite da minha casa para ir correr sozinha".

Esse é um aspecto que mostra que a possibilidade de manter uma rotina de exercício também depende de rede de apoio. Camila contou que precisa da ajuda da mãe para conseguir treinar e trabalhar aos fins de semana, mas muitas mulheres acabam colocando as necessidades de outras pessoas à frente das próprias. Quando possível, "a gente precisa deixar de pensar, às vezes, só no outro. E botar a gente em primeiro lugar", defendeu.

O exemplo dentro da família é fundamental. Bruna contou que incentiva as duas filhas a praticarem atividades físicas e que elas convivem com o esporte por meio da rotina dos pais. Bia, por sua vez, contou que acabou levando os próprios pais para a corrida: hoje, a mãe, que começou a correr depois dela, tornou-se maratonista.

A criadora de conteúdo digital a atleta amadora Beatriz Cavalcanti participa do 13° episódio do videocast Uma por Uma - Jonas Quirino/JC Imagem

Tabus ainda existem

A discussão sobre a presença feminina no esporte também tem uma dimensão histórica. Durante o episódio, Natalia Ribeiro lembrou que, em 1941, um decreto-lei assinado pelo então presidente Getúlio Vargas proibiu às mulheres a prática de esportes considerados "incompatíveis com as condições da sua natureza".

Décadas depois, as participantes discutiram como ideias desse tipo ainda aparecem de outras formas. Uma delas é o receio de que meninas sejam julgadas ou tenham sua feminilidade questionada por praticarem determinadas modalidades.

O videocast Uma por Uma vai ao ar às sextas-feiras, quinzenalmente, no YouTube do JC Play. O episódio 13 já pode ser assistido, assim como aos demais programas da série, que aborda temas da sociedade a partir das experiências e perspectivas das mulheres.