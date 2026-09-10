Quase 500 pessoas são resgatadas de trabalho análogo à escravidão em agosto

Siga o JC no Google e acompanhe tudo o que você precisa

Ao longo do mês de agosto, 479 pessoas foram resgatadas de situações que configuravam trabalho análogo à escravidão. De acordo com o Ministério Público Federal (MPF), 75 das vítimas eram mulheres, nove trabalhavam em ambiente doméstico e 13 eram crianças ou adolescentes.





Entre os resgatados, 66 eram migrantes provenientes da Argentina, Uruguai, Paraguai, Bolívia, Venezuela, Burkina Faso, Senegal e Guiné-Bissau.