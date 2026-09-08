Polícia investiga desafio na internet após morte de criança de 7 anos em SP

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Segundo informações preliminares da Polícia Civil, a principal suspeita é de que a criança tentou reproduzir um desafio visto no celular

Clique aqui e escute a matéria

Siga o JC no Google e acompanhe

tudo o que você precisa Seguir no Google

*Alerta: a reportagem abaixo trata de temas sensíveis. Se você está passando por problemas, veja ao final do texto onde buscar ajuda.



A Polícia Civil investiga a morte de uma criança de 7 anos ocorrida na tarde de segunda-feira, 7, em Cidade Tiradentes, zona leste de São Paulo. Conforme informações preliminares, a principal suspeita é de que a criança tentou reproduzir um desafio visto no celular.

Segundo o boletim de ocorrência, a mãe desconfiou do silêncio no quarto onde o filho estava e, quando entrou no cômodo, encontrou a criança suspensa por uma corda.

Ela acionou os tios e levou a criança ao Pronto-Socorro de São Mateus, de acordo com o BO. A criança deu entrada na unidade hospitalar com parada cardiorrespiratória e, mesmo com a tentativa de reanimação, não resistiu.

Ainda segundo o boletim, a tia da mãe do menino acredita que a vítima possa ter assistido a um desafio virtual envolvendo uma pessoa que saltava de um penhasco e tentado reproduzir a cena. Acrescentou ainda que ouviu a filha da vizinha comentar que já havia participado de jogo online.

Em nota, a Secretaria de Segurança Pública (SSP-SP) informou que a criança foi levada por parentes ao Pronto-Socorro São Mateus e guardas municipais foram acionados para acompanhar o atendimento.

A perícia foi acionada e foram requisitados exames ao IML. O caso foi registrado como morte suspeita no 49º Distrito Policial (São Mateus) e diligências estão em andamento para esclarecer os fatos, disse a pasta.

Onde buscar ajuda

Se você está passando por sofrimento psíquico ou conhece alguém nessa situação, veja abaixo onde encontrar ajuda:

Centro de Valorização da Vida (CVV)

Se estiver precisando de ajuda imediata, entre em contato com o Centro de Valorização da Vida (CVV), serviço gratuito de apoio emocional que disponibiliza atendimento 24 horas por dia. O contato pode ser feito por e-mail, pelo chat no site ou pelo telefone 188.

Canal Pode Falar

Iniciativa criada pelo Unicef para oferecer escuta para adolescentes e jovens de 13 a 24 anos. O contato pode ser feito pelo WhatsApp, de segunda a sexta-feira, das 8h às 22h.

SUS

Os Centros de Atenção Psicossocial (Caps) são unidades do Sistema Único de Saúde (SUS) voltadas para o atendimento de pacientes com transtornos mentais. Há unidades específicas para crianças e adolescentes. Na cidade de São Paulo, são 33 Caps Infantojuventis e é possível buscar os endereços das unidades nesta página.

Mapa da Saúde Mental

O site traz mapas com unidades de saúde e iniciativas gratuitas de atendimento psicológico presencial e online. Disponibiliza ainda materiais de orientação sobre transtornos mentais.



Siga o Jornal do Commercio no Instagram e fique por dentro de tudo