Desfile de 7 de Setembro em Brasília tem presença de Lula, Fachin e Alcolumbre

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Evento marcado por cobranças populares pela PEC 6x1 reuniu ministros na Esplanada e destacou o futebol feminino visando à Copa de 202

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O desfile cívico-militar do Dia da Independência ocorreu nesta segunda-feira (7) na Esplanada dos Ministérios, no centro de Brasília. A solenidade teve início pouco depois das 9h, quando o general de divisão João Felipe Dias Alves solicitou autorização para começar o evento após a execução do Hino Nacional.

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva chegou à tribuna de autoridades às 9h10, acompanhado pelo vice-presidente Geraldo Alckmin, posicionando-se ao lado da cúpula dos Três Poderes. O encerramento do desfile estava previsto para as 11h.

A movimentação do público começou antes das 6h30, que lotou as arquibancadas cobertas. A abertura oficial contou com a participação de estudantes de escolas públicas representando as 27 unidades da federação.

Manifestações e contexto político na tribuna

Antes da chegada da comitiva presidencial, apoiadores presentes na Esplanada entoaram o canto "fim da 6x1", em referência à Proposta de Emenda à Constituição (PEC) que tramita no Senado Federal. O presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União-AP), que já indicou que não levará a proposta a voto antes das eleições, esteve presente no evento.

A tribuna também reuniu o presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB), e o presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), Edson Fachin. A presença de Fachin ocorreu em meio ao clima de tensão no STF decorrente da retirada do sigilo, pelo ministro André Mendonça, das investigações sobre o suposto envolvimento do ministro Alexandre de Moraes com apurações relativas a fraudes bilionárias do Banco Master.

O diretor-geral da Polícia Federal, Andrei Rodrigues, citado nas investigações sob suspeita de proteger o empresário Daniel Vorcaro, dono da instituição financeira, também compareceu à solenidade.

Autoridades e integrantes do governo presentes

A tribuna de honra concentrou representantes do Poder Executivo, do Legislativo, do Judiciário e das Forças Armadas. A seguir, a lista das autoridades e membros do governo que acompanharam a cerimônia:

Luiz Inácio Lula da Silva (Presidente da República), Geraldo Alckmin (Vice-Presidente), Davi Alcolumbre (Presidente do Senado Federal), Hugo Motta (Presidente da Câmara dos Deputados), Edson Fachin (Presidente do STF), Andrei Rodrigues (Diretor-Geral da Polícia Federal) e João Felipe Dias Alves (General de Divisão).

Ministros e Integrantes do Governo:

Alexandre Padilha (Saúde)

Alexandre Silveira (Minas e Energia)

Celso Amorim (Assessoria Especial da Presidência)

Dario Durigan (Fazenda)

Eloy Terena (Povos Indígenas)

Esther Dweck (Gestão e Inovação)

Fernanda Machiaveli (Desenvolvimento Agrário)

Frederico Siqueira Filho (Comunicações)

George Santoro (Transportes)

Gustavo Feliciano (Turismo)

João Paulo Capobianco (Meio Ambiente)

Jorge Messias (Advogado-Geral da União - AGU)

José Múcio (Defesa)

Leonardo Barchini (Educação)

Luciana Santos (Ciência e Tecnologia)

Luiz Marinho (Trabalho e Emprego)

Márcia Lopes (Mulheres)

Márcio Elias (Desenvolvimento, Indústria e Comércio)

Marcos Amaro (Gabinete de Segurança Institucional - GSI)

Maria Laura da Rocha (Relações Exteriores)

Miriam Belchior (Casa Civil)

Paulo Henrique Cordeiro (Esportes)

Paulo Pereira (Empreendedorismo)

Sidônio Palmeira (Secretaria de Comunicação Social)

Tomé França (Portos e Aeroportos)

Vladimir Lima (Cidades)

Wellington César Lima e Silva (Justiça e Segurança Pública)

Wellington Dias (Desenvolvimento Social)

Wolney Queiroz (Previdência Social)

Eixos temáticos e homenagens ao esporte

Para o desfile deste ano, o governo federal estabeleceu três eixos temáticos:

Soberania nacional: pauta em evidência após a aplicação de tarifas sobre produtos brasileiros no exterior;

pauta em evidência após a aplicação de tarifas sobre produtos brasileiros no exterior; Enfrentamento à violência contra as mulheres: em consonância com o pacto nacional firmado entre os Três Poderes em fevereiro;

em consonância com o pacto nacional firmado entre os Três Poderes em fevereiro; Copa do Mundo Feminina de 2027: celebração da escolha do país como sede do torneio mundial.

Como parte das ações voltadas ao esporte, 11 atletas pioneiras do futebol feminino brasileiro desfilaram em carro aberto pela Esplanada dos Ministérios. A iniciativa celebrou a história da modalidade no país, cuja proibição legal vigorou até 1979.

A delegação de homenageadas incluiu Dilma Mendes, tricampeã mundial e técnica da Seleção Brasileira Feminina de Fut7, que representou as jogadoras anteriores à regulamentação do esporte. A geração da pós-profissionalização, que conquistou o terceiro lugar na Copa do Mundo Experimental de 1988, na China, foi representada por Lucilene de Souza Marinho (Cebola), Marisa Pires Nogueira, Mariléia dos Santos (Michael Jackson), Iracema Ferreira (Rata) e Suzy Bittencourt de Oliveira.

Já o grupo com atuação na década de 1990 contou com Miriam Soares, Lunalva Torres de Almeida (Nalvinha), Elissandra Regina Cavalcanti (Nenê), Yara Silva e Miraildes Maciel Mota (Formiga), atleta com participações em sete edições da Copa do Mundo entre 1995 e 2019.

Segundo o Ministério do Esporte, 40 meninas de um projeto social do Distrito Federal desfilaram ao lado das ex-jogadoras, simbolizando a transição geracional da modalidade. Atletas de alto rendimento de outras disciplinas, incluindo competidores olímpicos e paralímpicos, também integraram o cortejo.