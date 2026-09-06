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Prêmio para mulheres e meninas cientistas abre inscrições até outubro

Serão selecionadas seis vencedoras: três estudantes do ensino médio e três da graduação, distribuídas entre três grandes áreas do conhecimento

Por Agência Brasil Publicado em 06/09/2026 às 13:58
Premiação será voltada a estudantes do ensino médio e da graduação que desejam seguir carreira científica
Premiação será voltada a estudantes do ensino médio e da graduação que desejam seguir carreira científica - MAGNIFIC/BANCO DE IMAGENS

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As inscrições para o Prêmio Carolina Bori Ciência & Mulheres estão abertas até o dia 30 de outubro. O objetivo é reconhecer jovens talentosas cujas pesquisas de iniciação científica demonstrem criatividade, rigor metodológico e potencial para contribuir para o futuro da ciência no país.

Promovido pela Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência (SBPC), a 8ª edição do prêmio será dedicada à categoria "Meninas na Ciência".

Desde 2019, o Prêmio Carolina Bori já reconheceu 37 cientistas. Nesta edição, a premiação será voltada a estudantes do ensino Médio e da graduação que desejam seguir carreira científica.

Serão selecionadas seis vencedoras: três estudantes do ensino médio e três da graduação, distribuídas entre as três grandes áreas do conhecimento: 

  • Humanidades;
  • Biológicas e saúde;
  • Engenharias, exatas e ciências da Terra.

As vencedoras serão anunciadas até 15 de janeiro de 2027. 

Prêmios para as vencedoras:

  • Troféu 
  • Prêmio em dinheiro (R$ 10 mil na categoria Ensino Médio e R$ 13 mil na graduação) 
  • Apresentação de seus trabalhos durante a 79ª Reunião Anual da SBPC
  • Participação em mentoria exclusiva com pesquisadores renomados

As informações sobre as regras de participação estão disponíveis no edital do prêmio. As inscrições devem ser feitas exclusivamente pelo formulário online

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