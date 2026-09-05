Vendaval no interior de SP destrói telhado do Corpo de Bombeiros e causa estragos

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Defesa Civil de São Paulo alerta para previsão de chuvas fortes, com possibilidade de temporais e queda nas temperaturas, em todo território paulista

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O telhado da Estação de Bombeiros de Porto Feliz, na região de Sorocaba, no interior do Estado de São Paulo, foi parcialmente destruído após a chuva e fortes ventos na manhã deste sábado, 5. Imagens enviadas por um morador mostram um pedaço do telhado caindo.

Não houve ocorrências graves na região, informou a Defesa Civil de São Paulo.

Um funcionário terceirizado que estava realizando manutenção na estação foi ferido por uma telha metálica, que provocou um corte no queixo, mas não causou ferimentos graves, segundo o Corpo de Bombeiros. Ele foi socorrido pela Unidade de Resgate do Corpo de Bombeiros de Porto Feliz.

O morador da cidade Marcio Marques também relatou que uma árvore caiu, atingindo um poste, que pegou fogo.

Também próximo a Sorocaba, o município de Cerquilho registrou fortes ventos durante a manhã, quando barracas do Feirão da Confecção, Indústria e Comércio (FECIC) foram danificadas.

Também foram registradas três quedas de árvores, sendo que uma delas ficou apoiada sobre o muro de uma residência. Apesar das ocorrências, não houve registro de vítimas, tampouco de residências danificadas, conforme informações da Defesa Civil.

Alerta

A Defesa Civil de São Paulo alerta para previsão de chuvas fortes, com possibilidade de temporais e queda nas temperaturas, em todo território paulista.

A região metropolitana de Sorocaba está entre as mais afetadas, com previsão de acumular 70mm de chuvas neste feriado. "A principal recomendação é que a população evite transitar por áreas alagadas. Em momentos de tempestade, não se abrigue próximo de árvores, de postes ou de estruturas frágeis", alerta