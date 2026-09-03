Senado aprova projeto que protege crianças e jovens em emergências climáticas

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Texto segue para sanção presidencial e estabelece diretrizes para manter serviços essenciais durante emergências ambientais sem gerar novos gastos

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O Senado aprovou o Projeto de Lei 2.225/2024, conhecido como ECA Ambiental. A proposta estabelece diretrizes para que as políticas públicas de prevenção, adaptação e resposta a desastres climáticos passem a incorporar a proteção prioritária de crianças e adolescentes.

O texto segue para sanção da Presidência da República.

“O avanço do ECA Ambiental reforça a necessidade de colocar a infância no centro das decisões sobre o clima e abre caminho para que as políticas de adaptação climática passem a considerar, de forma mais concreta, as necessidades de crianças e adolescentes", afirma Tayanne Galeano, coordenadora de relações governamentais do Alana, ecossistema de impacto socioambiental que trabalha para transformar as condições de vida das crianças e dos adolescentes.

Diretrizes e funcionamento de serviços essenciais

A nova legislação fixa normas para assegurar a continuidade de serviços públicos básicos em áreas atingidas por eventos ambientais extremos, como secas, inundações e queimadas.

As medidas preveem a adaptação de estruturas e a manutenção do atendimento em áreas estratégicas:

Educação: reforço na resiliência e adaptação das redes de ensino para evitar a interrupção do ano letivo;

Saúde e Assistência Social: prioridade no atendimento e suporte contínuo a crianças e jovens em situações de calamidade pública.

O projeto de lei não cria novas despesas obrigatórias para a União, operando pelo direcionamento e integração de ações e recursos já previstos no orçamento federal.

"O ECA Ambiental é também um passo para preparar melhor escolas, cidades e territórios para uma realidade em que eventos extremos tendem a ser cada vez mais presentes. O trabalho, porém, não termina com a aprovação da lei: será preciso transformar o avanço no Congresso em políticas públicas capazes de responder aos impactos que crianças e adolescentes já enfrentam e aos que podem surgir nos próximos anos”, pontua Galeano.

Risco climático e projeções do El Niño 2026/2027

A aprovação da matéria ocorre em um período de convergência com diagnósticos meteorológicos para o ciclo do fenômeno El Niño em 2026 e 2027. Os cenários projetados indicam oscilações térmicas e pluviométricas em diversas regiões do país: