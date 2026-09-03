Senado aprova projeto que protege crianças e jovens em emergências climáticas
Texto segue para sanção presidencial e estabelece diretrizes para manter serviços essenciais durante emergências ambientais sem gerar novos gastos
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O Senado aprovou o Projeto de Lei 2.225/2024, conhecido como ECA Ambiental. A proposta estabelece diretrizes para que as políticas públicas de prevenção, adaptação e resposta a desastres climáticos passem a incorporar a proteção prioritária de crianças e adolescentes.
O texto segue para sanção da Presidência da República.
“O avanço do ECA Ambiental reforça a necessidade de colocar a infância no centro das decisões sobre o clima e abre caminho para que as políticas de adaptação climática passem a considerar, de forma mais concreta, as necessidades de crianças e adolescentes", afirma Tayanne Galeano, coordenadora de relações governamentais do Alana, ecossistema de impacto socioambiental que trabalha para transformar as condições de vida das crianças e dos adolescentes.
Diretrizes e funcionamento de serviços essenciais
A nova legislação fixa normas para assegurar a continuidade de serviços públicos básicos em áreas atingidas por eventos ambientais extremos, como secas, inundações e queimadas.
As medidas preveem a adaptação de estruturas e a manutenção do atendimento em áreas estratégicas:
- Educação: reforço na resiliência e adaptação das redes de ensino para evitar a interrupção do ano letivo;
- Saúde e Assistência Social: prioridade no atendimento e suporte contínuo a crianças e jovens em situações de calamidade pública.
O projeto de lei não cria novas despesas obrigatórias para a União, operando pelo direcionamento e integração de ações e recursos já previstos no orçamento federal.
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"O ECA Ambiental é também um passo para preparar melhor escolas, cidades e territórios para uma realidade em que eventos extremos tendem a ser cada vez mais presentes. O trabalho, porém, não termina com a aprovação da lei: será preciso transformar o avanço no Congresso em políticas públicas capazes de responder aos impactos que crianças e adolescentes já enfrentam e aos que podem surgir nos próximos anos”, pontua Galeano.
Risco climático e projeções do El Niño 2026/2027
A aprovação da matéria ocorre em um período de convergência com diagnósticos meteorológicos para o ciclo do fenômeno El Niño em 2026 e 2027. Os cenários projetados indicam oscilações térmicas e pluviométricas em diversas regiões do país:
- Norte e Nordeste: estiagem prolongada na Amazônia e em setores do semiárido;
- Região Sul: previsão de volume de chuvas acima da média histórica no último trimestre de 2026;
- Cobertura nacional: elevação das temperaturas médias globais e aumento do risco de incêndios florestais.