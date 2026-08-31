fechar
Brasil | Notícia

Justiça decreta prisão de tenente-coronel acusado de prestar segurança a empresa ligada ao PCC

O tenente-coronel é acusado de organização criminosa armada e pelo crime militar de exercício ilegal de comércio por oficial.

Por Estadão Conteúdo Publicado em 31/08/2026 às 20:57
O tenente-coronel José Henrique Martins Flores é um dos PMs que foram alvo de busca e apreensão em razão do esquema de segurança mantido por policiais para empresários acusados de ligação com o PCC
O tenente-coronel José Henrique Martins Flores é um dos PMs que foram alvo de busca e apreensão em razão do esquema de segurança mantido por policiais para empresários acusados de ligação com o PCC - Polícia Militar / Reprodução

Clique aqui e escute a matéria

Siga o JC no Google e acompanhe
tudo o que você precisa Seguir no Google

O tenente-coronel José Henrique Martins Flores, que trabalhava no Comando de Policiamento de Área Metropolitano-7 (CPA-M7), responsável pelo patrulhamento da região de Guarulhos, foi preso no último sábado depois de ter a sua prisão preventiva decretada pela Justiça Militar Estadual. Ele é acusado de organização criminosa armada e pelo crime militar de exercício ilegal de comércio por oficial.

A reportagem não conseguiu localizar a defesa do tenente-coronel Ao depor, ele alegou inocência, assim como os demais acusados no caso.

Flores é apontado como administrador de fato do Grupo AM3, que controlaria diversas empresas da área de prestação de serviços de segurança, entre elas uma em nome de seu pai e outra em nome de seu marido, Rafael Freire Bezerra da Silva. Uma delas emitia notas fiscais para o pagamentos de serviços de segurança prestados por PMs para a empresa de ônibus Transwolff, dirigida por Luiz Carlos Efigênio Pacheco, o Pandora, e por Cícero de Oliveira, o Té.

Leia Também

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

Té e Pacheco são acusados de lavar dinheiro do Primeiro Comando da Capital (PCC) por meio da Transwolff, que mantinha contratos com a Prefeitura de São Paulo, administrando linhas de ônibus na zona sul da cidade. Ela foi alvo em março de 2024 da Operação Fim da Linha, que investigou a captura de parte do transporte público pela facção criminosa. A pedido do Ministério Público, a Prefeitura decretou intervenção na empresa e afastou sua diretoria.

As notas fiscais emitidas pelo tenente-coronel eram usadas pelo capitão Alexandre Paulino Vieira, ex-chefe da Assessoria Militar da Câmara dos Vereadores de São Paulo e ex-oficial das Rondas Ostensivas Tobias de Aguiar (Rota) para justificar a prestação dos serviços de segurança à Transwolff, que seria coordenado pelo capitão. O capitão foi denunciado pelos mesmos crimes que o tenente-coronel, mas estava preso desde a deflagração da Operação Kratos, em fevereiro deste ano.

Além dos dois oficiais, os promotores também denunciaram outros dois policiais que também estão presos. Trata-se do 2.º sargento Alexandre Aleixo Romano Cezário, pelo crime de organização criminosa, e do 3.º sargento Nereu Aparecido Alves em razão dos crimes de organização criminosa e lavagem de dinheiro.

Na casa deste último, a Corregedoria da PM apreendeu em fevereiro R$ 1,18 milhão em espécie. O policial disse que o dinheiro pertencia a um empresário, mas o Ministério Público considerou a versão inverossímil, pois o policial seria responsável por recolher dinheiro da empresa de ônibus para repassá-lo a empresas de transporte de valores.

De acordo com a acusação, de 2020 a 2026 os policiais acusados teriam participado do esquema de proteção de integrantes da direção da empresa, mesmo sabendo da ligação de membros da diretoria com o PCC.

Segundo os promotores, os acusados agiram de "de forma livre, consciente, estável e permanente, em conjunto com os civis" Pandora e Té. Eles teriam promovido uma organização criminosa "caracterizada pela divisão de tarefas, ainda que informalmente, voltada à obtenção de vantagens ilícitas por meio do grupo econômico" da Transwolff em conexão com o PCC.

A empresa de ônibus serviria para lavar "recursos provenientes de tráfico de drogas, roubos e outros delitos". Ao todo, os acusados Pandora, Té e Robson Flares Lopes Pontes teriam ocultado aproximadamente R$ 54 milhões da facção no capital social da empresa. A reportagem não conseguiu localizar as defesa de Pandora, Té e de Pontes, mas todos negaram os crimes em depoimentos.

Leia também

Operação cumpre mandados de prisão contra grupo ligado ao PCC no interior de Pernambuco
INVESTIGAÇÃO

Operação cumpre mandados de prisão contra grupo ligado ao PCC no interior de Pernambuco
TSE manda retirar vídeo de Flávio Bolsonaro que associa Lula ao PCC e ao Comando Vermelho
Eleições 2026

TSE manda retirar vídeo de Flávio Bolsonaro que associa Lula ao PCC e ao Comando Vermelho

Compartilhe

Tags

Imagem de Estadão Conteúdo

Estadão Conteúdo

estadaoconteudo@estadao.com

O Estadão Conteúdo é uma agência de notícias que pertence ao grupo O Estado de S. Paulo, fornecendo notícias, análises, colunas, cotações, entre outros conteúdos para veículos de imprensa de todo o Brasil.