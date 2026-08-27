Mestrando da UFPE cria ferramenta que facilita acesso a dados climáticos no Brasil

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Pacote gratuito reúne informações do INMET e permite consultar dados de chuva, temperatura e vento de municípios brasileiros

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Um mestrando da Universidade Federal de Pernambuco (UFPE) criou uma ferramenta que promete facilitar o acesso a dados meteorológicos históricos de municípios brasileiros. O climateBR reúne informações do Instituto Nacional de Meteorologia (INMET) e permite consultar registros de chuva, temperatura e velocidade do vento por meio de poucas linhas de comando.

O pacote de dados gratuito e de código aberto foi desenvolvido pelo estudante Kaio Bárbara, do Programa de Pós-Graduação em Ciência Política (PPGCP) da UFPE, durante a disciplina Análise de Dados, ministrada pelos professores Dalson Figueiredo e Maria do Carmo.

A ferramenta foi criada a partir de uma dificuldade encontrada pelo próprio pesquisador durante um trabalho acadêmico. Kaio investigava se eventos de chuva intensa no dia de uma eleição poderiam influenciar o comparecimento dos eleitores.

Ferramenta organiza dados meteorológicos do INMET

Antes do climateBR, as informações utilizadas na pesquisa estavam distribuídas em milhares de arquivos referentes às estações meteorológicas do INMET. Além disso, os registros não tinham uma ligação direta com os municípios brasileiros, o que tornava o trabalho de coleta e organização mais demorado.

Com o novo pacote, pesquisadores podem acessar e processar essas informações de maneira mais simples, incorporando variáveis climáticas a diferentes estudos.

“A expectativa é de que o climateBR facilite o acesso e a utilização de dados meteorológicos brasileiros em pesquisas acadêmicas, especialmente nas Ciências Sociais”, afirmou Kaio Bárbara.

Segundo o estudante, a ferramenta também pode permitir que outros pesquisadores estudem os efeitos de eventos climáticos sem precisar repetir todo o processo de coleta, organização e integração das bases de dados.

O climateBR está hospedado no CRAN (Comprehensive R Archive Network), repositório oficial da linguagem de programação R. A versão 0.2.0 do pacote foi publicada em agosto deste ano.

Pesquisa sobre chuvas motivou criação

A ideia surgiu durante a elaboração de um trabalho para a disciplina de Análise de Dados. Ao investigar a relação entre chuvas intensas e comparecimento eleitoral, Kaio identificou uma escassez de estudos semelhantes na América Latina.

A experiência também mostrou os desafios para trabalhar com dados meteorológicos em pesquisas das Ciências Sociais.

“Assim surgiu a ideia de transformar os procedimentos desenvolvidos para o paper em um pacote de dados para pesquisadores interessados em investigar questões relacionadas ao clima no Brasil”, explicou.

Para o professor Dalson Figueiredo, uma das principais vantagens da ferramenta é justamente tornar o acesso às informações mais rápido.

“O climateBR facilita o acesso a um conjunto de dados. Então, o usuário vai conseguir acessar mais informações de forma mais rápida e mais fácil”, afirmou.

O docente também destacou o caráter técnico da iniciativa dentro da formação em Ciência Política. Segundo ele, embora existam ferramentas semelhantes, o climateBR tem como diferencial o foco em pesquisas sociais e foi desenvolvido por um estudante da área.

Como o pacote foi lançado neste mês, ainda não existem pesquisas publicadas que tenham utilizado a ferramenta. A expectativa, segundo Figueiredo, é que novos estudos passem a incorporá-la, incluindo a pesquisa que está sendo desenvolvida pelo próprio Kaio Bárbara.

