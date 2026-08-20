Operação contra crimes cibernéticos cumpre mandados em Pernambuco e São Paulo

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Investigação aponta que grupo criminoso acessou contas bancárias e corretoras após roubar celular de empresário e desviou R$ 5,6 milhões

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O Ministério Público de Pernambuco (MPPE) cumpriu, nesta quinta-feira (20), um mandado de busca e apreensão em uma cidade do Agreste do Estado durante a Operação Cádiz, deflagrada em conjunto com o Ministério Público de São Paulo (MPSP). A ação investiga uma organização criminosa suspeita de praticar crimes cibernéticos.

Ao todo, são cumpridos dez mandados de busca e apreensão, sendo um em Pernambuco e outros nove no Estado de São Paulo. A operação conta ainda com apoio das Polícias Civil e Militar.

Segundo o MPPE, a investigação é conduzida pelo Cyber Gaeco do MPSP e busca reunir provas sobre a atuação do grupo, além de localizar bens e valores que possam ter origem nas atividades criminosas.

Grupo teria desviado R$ 5,6 milhões

A investigação começou após o celular de um empresário paulista ser roubado enquanto ele fazia uma ligação telefônica. De acordo com o Ministério Público, os criminosos conseguiram acessar aplicativos bancários e de corretoras instalados no aparelho.

A partir dos acessos, foram realizadas diversas transferências, envolvendo dinheiro e criptoativos. O prejuízo estimado chegou a R$ 5,6 milhões.

Durante a investigação, o Cyber Gaeco do MPSP rastreou as transações envolvendo ativos virtuais e conseguiu recuperar aproximadamente R$ 4 milhões dos valores subtraídos.

Nas diligências realizadas nesta quinta, foram apreendidos dispositivos eletrônicos, documentos e outros materiais que serão analisados pelos investigadores. Também foram localizados veículos de luxo.

O MPPE informou que atua na operação em apoio ao Ministério Público de São Paulo, responsável pela investigação de origem.



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