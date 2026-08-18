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Brasil | Notícia

Fachin lança cartilha sobre remuneração de magistrados

A cartilha, com 20 páginas, detalha o histórico de decisões do STF sobre o teto remuneratório e explica a exclusão das verbas indenizatórias do limite

Por JC Publicado em 18/08/2026 às 20:51
Durante a sess&atilde;o de julgamento do CNJ, Fachin defendeu a integridade da magistratura brasileira
Durante a sessão de julgamento do CNJ, Fachin defendeu a integridade da magistratura brasileira - Gustavo Moreno/STF

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O presidente do Supremo Tribunal Federal (STF) e do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), ministro Edson Fachin, lançou nesta terça-feira (18) uma cartilha informativa sobre a remuneração de juízes e ministros no Brasil. O documento, intitulado "Remuneração de Magistrados e Magistradas: perguntas frequentes", busca esclarecer critérios de cálculo salarial e os chamados "penduricalhos".

Durante a sessão de julgamento do CNJ, Fachin defendeu a integridade da magistratura brasileira, ressaltando o trabalho honesto da categoria. Em um momento de maior escrutínio público sobre os ganhos no setor, o ministro afirmou que é necessário "separar o joio do trigo", diferenciando as práticas remuneratórias legítimas de possíveis abusos.

O lançamento ocorre em meio a uma ofensiva do STF contra pagamentos que excedem o teto constitucional. Na semana passada, a Corte determinou que sete tribunais estaduais suspendam remunerações acima do limite legal e realizem a devolução de valores considerados indevidos.

Fachin pontuou que, embora o Poder Judiciário esteja aberto a críticas fundamentadas, a instituição não tolerará campanhas voltadas à "descredibilização" do órgão. "Há uma forma de populismo que opera nos dias de hoje no Brasil pela erosão das instituições", declarou o ministro, ao alertar sobre a transformação de problemas complexos em narrativas de ilegitimidade.

A cartilha, com 20 páginas, detalha o histórico de decisões do STF sobre o teto remuneratório e explica a exclusão das verbas indenizatórias do cálculo desse limite.

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