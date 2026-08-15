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Prédio desaba em São Bernardo do Campo e deixa cinco pessoas sob escombros

Feridos foram retirados com vida do local do acidente e encaminhados para hospitais na região; ainda não se sabe as causas do desabamento

Por Agência Brasil Publicado em 15/08/2026 às 18:45
Prédio desaba em São Bernardo do Campo e deixa cinco feridos
Prédio desaba em São Bernardo do Campo e deixa cinco feridos - ABC/divulgação

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Um prédio residencial desabou neste sábado (15) em São Bernardo do Campo, na Grande São Paulo, e deixou cinco pessoas sob os escombros – entre elas uma adolescente de 15 anos. Os feridos foram retirados com vida do local do acidente e encaminhados para hospitais na região.

Duas pessoas já tiveram alta. As demais estão estáveis, sob cuidado médico. Uma jovem de 21 anos, também resgatada, sofreu trauma na face.

O Corpo de Bombeiros chegou ao local da ocorrência às 6h. Ainda não se sabe as causas do desabamento.

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