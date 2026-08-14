Uma por Uma: 20 anos da Lei Maria da Penha mostram que proteção depende de informação e acolhimento
Episódio aborda a prática da legislação, debate avanços e limites e destaca que a proteção às mulheres é papel de toda a sociedade
Clique aqui e escute a matéria
tudo o que você precisa Seguir no Google
Há 20 anos, uma mulher que procurasse ajuda após sofrer violência doméstica no Brasil encontraria uma realidade muito diferente da atual. O 11° episódio do videocast Uma por Uma, do Sistema Jornal do Commercio de Comunicação (SJCC), discute como a criação da Lei Maria da Penha, em agosto de 2006, mudou a forma que o país enxerga a violência de gênero.
A discussão percorre como a proteção funciona na prática, quais caminhos uma vítima pode percorrer e por que ainda existem obstáculos para que ela consiga romper o ciclo de violência. Entre os assuntos, estão feminicídio, medidas protetivas, revitimização, diferentes formas de violência, rede de atendimento e mecanismos como o botão do pânico e a tornozeleira eletrônica.
Com apresentação da jornalista Natalia Ribeiro, o programa reúne a advogada criminalista Amanda Florentino, especialista em violência doméstica e familiar e aplicação do protocolo de perspectiva de gênero, e Marina Sacramento, comandante da Patrulha Maria da Penha da Guarda Civil Municipal do Ipojuca, com a companhia da jornalista e editora do Jornal do Commercio Ana Maria Miranda.
Assista ao videocast Uma por Uma #11: 20 anos da Lei Maria da Penha: como a lei funciona na prática?
Lei que precisa sair do papel
A experiência do município de Ipojuca, na Região Metropolitana do Recife (RMR), é um exemplo de como a aplicação da legislação pode contribuir para proteger mulheres em situação de violência. A Patrulha Maria da Penha atua desde a primeira denúncia.
A equipe pode acompanhá-la à delegacia, ao hospital, ajudá-la a retirar pertences de casa ou conduzi-la para um local seguro. Após a concessão da medida protetiva, a equipe faz contato com as mulheres, realiza visitas e verifica o cumprimento das determinações judiciais.
Para a comandante Marina, essa proximidade é fundamental para que a mulher consiga romper o ciclo de violência. "Quando esse acompanhamento é feito de perto e a mulher tem um acesso rápido e efetivo ao serviço de enfrentamento, ela consegue se livrar e sair", afirma. Nesse ritmo, o Ipojuca completou mais de um ano sem registro de feminicídio.
Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp
Violência não começa no feminicídio
O episódio também chama atenção para o fato de que a violência contra a mulher não se resume à agressão física ou ao assassinato. A própria Lei Maria da Penha reconhece diferentes formas de violência, como a psicológica, patrimonial, moral, sexual e física.
Ana Maria Miranda destaca que muitas vezes a vítima não consegue denunciar justamente porque está presa a uma série de circunstâncias que dificultam a saída da relação. Dependência financeira, controle do dinheiro, filhos e vínculos afetivos podem fazer parte desse cenário.
E o relacionamento abusivo também pode se desenvolver gradualmente. "A pessoa não começa a se relacionar com você sendo violento, pelo contrário. O agressor é uma pessoa que começa sendo carinhosa, e com o tempo vai mostrando a violência". Esse processo evolui dentro do chamado ciclo da violência, em que comportamentos abusivos vão se intensificando até chegar a agressões mais graves.
Pedido de ajuda precisa ser acolhido
Cileide Silva, pernambucana do Cabo de Santo Agostinho e primeira mulher protegida pela Lei Maria da Penha no Brasil, contou ao JC que procurou uma delegacia pela primeira vez em 2003, quando ainda não existia a legislação. Na ocasião, após relatar a violência sofrida durante anos de casamento, ouviu que deveria voltar para casa.
A advogada Amanda Florentino relaciona a experiência ao protocolo de julgamento com perspectiva de gênero, que busca impedir que mulheres sejam novamente responsabilizadas ou constrangidas dentro do sistema de Justiça. "A mulher, quando ela procura o judiciário, quando ela procura a guarda, quando ela procura a delegacia, ela quer proteção. Ela não quer ser apontada novamente".
A aplicação desse princípio também se relaciona ao funcionamento das delegacias especializadas. Amanda lembra que nem todos os municípios contam com unidades especializadas e que, mesmo com a previsão de funcionamento 24 horas, ainda existem dificuldades na estrutura disponível.
Outro ponto discutido é que a Lei Maria da Penha não funciona isoladamente. A proteção exige a atuação conjunta do poder público, da família e da sociedade. Ana Maria destaca que o próprio texto da legislação estabelece essa responsabilidade compartilhada. "O poder público precisa fazer a parte dele, mas, ao mesmo tempo, toda a sociedade, é um problema de toda a sociedade", afirma.
Entre os mecanismos de proteção estão ainda a tornozeleira eletrônica para agressores e o botão do pânico para mulheres em situação de risco. Marina explica que, em Ipojuca, o acionamento do botão envia um chamado à central e permite localizar a vítima em tempo real.
Para Amanda, no entanto, nenhuma dessas ferramentas substitui a prevenção e a educação. Ela defende que o debate sobre violência comece ainda na infância, inclusive a partir daquilo que crianças e adolescentes consomem nas redes sociais e na música.
Esse e os outros episódio do videocast Uma por Uma estão disponíveis gratuitamente no YouTube e Spotify do JC Play, e podem ser acessados quando e onde quiser.