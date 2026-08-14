Uma por Uma: 20 anos da Lei Maria da Penha mostram que proteção depende de informação e acolhimento

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Episódio aborda a prática da legislação, debate avanços e limites e destaca que a proteção às mulheres é papel de toda a sociedade

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Há 20 anos, uma mulher que procurasse ajuda após sofrer violência doméstica no Brasil encontraria uma realidade muito diferente da atual. O 11° episódio do videocast Uma por Uma, do Sistema Jornal do Commercio de Comunicação (SJCC), discute como a criação da Lei Maria da Penha, em agosto de 2006, mudou a forma que o país enxerga a violência de gênero.

A discussão percorre como a proteção funciona na prática, quais caminhos uma vítima pode percorrer e por que ainda existem obstáculos para que ela consiga romper o ciclo de violência. Entre os assuntos, estão feminicídio, medidas protetivas, revitimização, diferentes formas de violência, rede de atendimento e mecanismos como o botão do pânico e a tornozeleira eletrônica.

Com apresentação da jornalista Natalia Ribeiro, o programa reúne a advogada criminalista Amanda Florentino, especialista em violência doméstica e familiar e aplicação do protocolo de perspectiva de gênero, e Marina Sacramento, comandante da Patrulha Maria da Penha da Guarda Civil Municipal do Ipojuca, com a companhia da jornalista e editora do Jornal do Commercio Ana Maria Miranda.

Assista ao videocast Uma por Uma #11: 20 anos da Lei Maria da Penha: como a lei funciona na prática?

Lei que precisa sair do papel

A experiência do município de Ipojuca, na Região Metropolitana do Recife (RMR), é um exemplo de como a aplicação da legislação pode contribuir para proteger mulheres em situação de violência. A Patrulha Maria da Penha atua desde a primeira denúncia.

A equipe pode acompanhá-la à delegacia, ao hospital, ajudá-la a retirar pertences de casa ou conduzi-la para um local seguro. Após a concessão da medida protetiva, a equipe faz contato com as mulheres, realiza visitas e verifica o cumprimento das determinações judiciais.

Para a comandante Marina, essa proximidade é fundamental para que a mulher consiga romper o ciclo de violência. "Quando esse acompanhamento é feito de perto e a mulher tem um acesso rápido e efetivo ao serviço de enfrentamento, ela consegue se livrar e sair", afirma. Nesse ritmo, o Ipojuca completou mais de um ano sem registro de feminicídio.

Marina Sacramento - comandante da Patrulha Maria da Penha da Guarda Civil Municipal do Ipojuca - Jailton Jr/JC Imagem

Violência não começa no feminicídio

O episódio também chama atenção para o fato de que a violência contra a mulher não se resume à agressão física ou ao assassinato. A própria Lei Maria da Penha reconhece diferentes formas de violência, como a psicológica, patrimonial, moral, sexual e física.

Ana Maria Miranda destaca que muitas vezes a vítima não consegue denunciar justamente porque está presa a uma série de circunstâncias que dificultam a saída da relação. Dependência financeira, controle do dinheiro, filhos e vínculos afetivos podem fazer parte desse cenário.

E o relacionamento abusivo também pode se desenvolver gradualmente. "A pessoa não começa a se relacionar com você sendo violento, pelo contrário. O agressor é uma pessoa que começa sendo carinhosa, e com o tempo vai mostrando a violência". Esse processo evolui dentro do chamado ciclo da violência, em que comportamentos abusivos vão se intensificando até chegar a agressões mais graves.

Ana Maria Miranda, editora do Jornal do Commercio - Jailton Jr/JC Imagem

Pedido de ajuda precisa ser acolhido

Cileide Silva, pernambucana do Cabo de Santo Agostinho e primeira mulher protegida pela Lei Maria da Penha no Brasil, contou ao JC que procurou uma delegacia pela primeira vez em 2003, quando ainda não existia a legislação. Na ocasião, após relatar a violência sofrida durante anos de casamento, ouviu que deveria voltar para casa.

A advogada Amanda Florentino relaciona a experiência ao protocolo de julgamento com perspectiva de gênero, que busca impedir que mulheres sejam novamente responsabilizadas ou constrangidas dentro do sistema de Justiça. "A mulher, quando ela procura o judiciário, quando ela procura a guarda, quando ela procura a delegacia, ela quer proteção. Ela não quer ser apontada novamente".

A aplicação desse princípio também se relaciona ao funcionamento das delegacias especializadas. Amanda lembra que nem todos os municípios contam com unidades especializadas e que, mesmo com a previsão de funcionamento 24 horas, ainda existem dificuldades na estrutura disponível.

Amanda Florentino - advogada criminalista, especialista em violência doméstica e familiar e aplicação do protocolo de perspectiva de gênero - Jailton Jr/JC Imagem

Outro ponto discutido é que a Lei Maria da Penha não funciona isoladamente. A proteção exige a atuação conjunta do poder público, da família e da sociedade. Ana Maria destaca que o próprio texto da legislação estabelece essa responsabilidade compartilhada. "O poder público precisa fazer a parte dele, mas, ao mesmo tempo, toda a sociedade, é um problema de toda a sociedade", afirma.

Entre os mecanismos de proteção estão ainda a tornozeleira eletrônica para agressores e o botão do pânico para mulheres em situação de risco. Marina explica que, em Ipojuca, o acionamento do botão envia um chamado à central e permite localizar a vítima em tempo real.

Para Amanda, no entanto, nenhuma dessas ferramentas substitui a prevenção e a educação. Ela defende que o debate sobre violência comece ainda na infância, inclusive a partir daquilo que crianças e adolescentes consomem nas redes sociais e na música.

Esse e os outros episódio do videocast Uma por Uma estão disponíveis gratuitamente no YouTube e Spotify do JC Play, e podem ser acessados quando e onde quiser.