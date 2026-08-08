Quatro pessoas morrem em queda de helicóptero na Vista Chinesa, no Rio de Janeiro

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Segundo o Corpo de Bombeiros Militar do Rio, as vítimas, ainda não identificadas, são um homem, que pilotava a aeronave, e três passageiras mulheres

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Ao menos quatro pessoas morreram na manhã desta sábado (8), em uma queda de helicóptero na região da Vista Chinesa, na divisa entre a zona sul e a zona norte do Rio de Janeiro. As informações são do Corpo de Bombeiros Militar do Estado. O Sistema Alerta Rio informou que as três turistas colombianas da mesma família que morreram na queda de um helicóptero, na manhã deste sábado (8) no Rio, eram avó, mãe e filha.

As vítimas faziam um passeio panorâmico na modalidade “doors off”, em que o helicóptero voa sem as portas. O passeio foi contratado com a empresa Voos Rio Panorâmico (VRP). Segundo o comprovante de pagamento, as turistas desembolsaram R$ 2.550 pelo voo. A duração aproximada seria de 20 minutos e incluía o sobrevoo de pontos turísticos da cidade, entre eles a Floresta da Tijuca, a região onde ocorreu a queda.

A corporação foi acionada para atender a ocorrência por volta das 11h. Pouco depois, a aeronave foi localizada pela equipe do Grupamento de Operações Aéreas. O helicóptero, modelo Robinson R44, de prefixo PP-MFS, caiu em área de mata fechada e de difícil acesso. As circunstâncias e as causas da queda serão investigadas.

Focos de incêndio foram debelados

Por volta de meio-dia, os bombeiros informavam que também havia registro de fogo na região, e que militares especializados em combate a incêndios florestais foram mobilizados. Uma hora depois, a corporação informou que as equipes debelaram os focos de incêndio. O local permanece isolado para preservar a área e aguardar a perícia da Polícia Civil, responsável pela identificação das vítimas.

Ainda segundo a corporação, a operação mobilizou cerca de 40 militares, 11 viaturas e 4 unidades operacionais do 1º Grupamento de Socorro Florestal e Meio Ambiente do Alto da Boa Vista, do Grupamento Operacional do Comando-Geral do centro, do ?Grupamento de Operações Aéreas e ?do 11º Grupamento de Bombeiro Militar de Vila Isabel.