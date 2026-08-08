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Brasil | Notícia

Fim de semana tem previsão de vendaval no Sudeste e geada no Sul

Segundo Inmet, efeitos do ciclone extratropical que atingiu o Brasil esta semana devem diminuir ao longo deste sábado e do domingo

Por Agência Brasil Publicado em 08/08/2026 às 11:09
Vendaval derrubou &aacute;rvores, interrompeu transportes e afetou o fornecimento de energia no Sudeste do Brasil
Vendaval derrubou árvores, interrompeu transportes e afetou o fornecimento de energia no Sudeste do Brasil - Tânia Rêgo/Agência Brasil

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Os efeitos do ciclone extratropical que atingiu o Brasil esta semana devem diminuir ao longo deste sábado (8) e domingo (9), apesar de favorecer a entrada de uma massa de ar frio sobre o Sul, de acordo com previsão do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).

O resfriamento favorece a formação de geadas no centro-sul do Rio Grande do Sul e em áreas de Santa Catarina. A partir de segunda-feira (10), o ar frio alcança também São Paulo e Rio de Janeiro, mas com menor intensidade.

Neste fim de semana, a previsão é que as tempestades permaneçam concentradas entre o Paraná, o centro e o norte de Santa Catarina, o sul de Mato Grosso do Sul e o centro-sul de São Paulo.

Há ainda aviso amarelo de perigo potencial para vendaval em São Paulo, no Rio de Janeiro, no litoral do Espírito Santo e no sul de Minas Gerais, com ventos variando entre 40 e 60 quilômetros por hora (km/h).

Também há aviso amarelo de perigo potencial para vendaval no litoral sul da Bahia, região de Porto Seguro.

O aviso amarelo de perigo potencial para vendaval também foi emitido para o Mato Grosso do Sul, sul de Mato Grosso e sul de Goiás.

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