Ciclone-bomba causa estragos no Rio Grande do Sul e põe São Paulo e Rio de Janeiro em alerta por fortes ventos
No Sul, uma morte foi registrada na cidade de Montenegro, na Grande Porto Alegre, após queda de uma árvore sobre um motociclista de 33 anos na RS-124
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A ventania que atingiu o Rio Grande do Sul durante a passagem de um ciclone-bomba nesta quinta-feira, 6, deixou um morto, cinco feridos e 118 municípios com registro de danos, segundo a Defesa Civil gaúcha. O ciclone extratropical se afasta completamente para o alto-mar e não alcança o Sudeste, mas a frente fria avança pela região, com nuvens se espalhando por São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais. A Defesa Civil alerta para rajadas de vento superiores a 100 quilômetros por hora nos litorais paulista e fluminense.
O ciclone-bomba se forma quando uma área de baixa pressão se intensifica rapidamente e produz vendaval, chuvas intensas e mudança brusca na temperatura.
No Sul, a morte foi registrada na cidade de Montenegro, na Grande Porto Alegre após a queda de uma árvore sobre um motociclista de 33 anos na RS-124.
Pedro Osório, outra das cidades gaúchas mais castigadas, suspendeu as aulas na rede municipal e o transporte de alunos para Pelotas após um tornado acompanhado de tempestade com granizo.
Em todo o Estado, 332 mil domicílios chegaram a ficar sem energia elétrica - na área de cobertura de duas concessionárias -, mas o serviço foi restabelecido na maioria dos imóveis. Há pelo menos 121 desabrigados.
O Departamento Municipal de Água e Esgotos (Dmae) de Porto Alegre informou que, com o temporal, a Estação de Tratamento de Água São João - que atende mais de 600 mil pessoas - e 12 Estações de Bombeamento de Água Tratada ficaram sem energia elétrica. Por isso, ao menos 45 bairros da capital registraram baixa pressão ou falta de água desde a noite de quinta-feira, 6.
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Segundo Ana Maria Hermes, diretora do Departamento de Gestão de Risco da Defesa Civil, a perspectiva é de que os transtornos não se repitam nesta sexta. "O ciclone já avançou e não representa mais grandes ameaças para a região", disse.
São Paulo
Em São Paulo, as rajadas de vento pela manhã chegaram a interromper o Porto de Santos, assim como a travessia de balsas até o Guarujá. O mesmo serviço também foi paralisado entre São Sebastião e Ubatuba, no litoral norte paulista. As operações foram retomadas ainda pela manhã.
As prefeituras de Bertioga, Caraguatatuba, São Sebastião e Ubatuba suspenderam as aulas na rede pública nesta sexta-feira. Já a Prefeitura de Itanhaém suspendeu as atividades na rede pública apenas no período da manhã.
Uma das regiões com previsão de ventos mais fortes no Estado é a Baixada Santista. Conforme o meteorologista da Defesa Civil de São Paulo, William Minhoto, a região está entre as áreas de maior risco porque a Serra do Mar impede a ascensão dos ventos, funcionando como refletor que pode aumentar ainda mais a intensidade das rajadas.
Na semana passada, São Paulo teve três mortes durante a passagem de rajadas de vento forte - duas no litoral e uma no interior.
Rio de Janeiro
A cidade do Rio de Janeiro amanheceu em Estágio 2 de alerta nesta sexta-feira, devido aos ventos moderados e fortes registrados durante a madrugada. A Defesa Civil emitiu aviso às 5h05, recomendando que os deslocamentos sejam feitos apenas em caso de necessidade.
A rede municipal suspendeu aulas preventivamente. A prefeitura e o governo do Estado recomendaram também a antecipação do fim do expediente.
As autoridades orientam a população a evitar áreas com árvores, estruturas metálicas e placas de publicidade. Na semana passada, duas pessoas morreram após a queda de um muro em Santa Teresa, na capital fluminense.
Qual a diferença de um ciclone comum para um ciclone-bomba?
O que diferencia um ciclone comum de um ciclone-bomba é a intensidade do fenômeno.
"Se a diferença de temperatura for mais drástica, essa corrente em altos níveis será mais forte, fazendo com que a pressão na superfície diminua mais rapidamente", explica Micael Cecchini, professor do Instituto de Astronomia, Geofísica e Ciências Atmosféricas da USP (USP) apoiado pelo Instituto Serrapilheira.