fechar
Brasil | Notícia

São Paulo instala gabinete de crise com previsão de ventos de até 100 km/h

Segundo a Defesa Civil e o Centro de Gerenciamento de Emergências da Prefeitura de São Paulo, a ventania é devido à chegada de um ciclone-bomba

Por Estadão Conteúdo Publicado em 05/08/2026 às 18:24
São Paulo instala gabinete de crise com previsão de ventos de até 100 km/h
São Paulo instala gabinete de crise com previsão de ventos de até 100 km/h - Reprodução do X / @defesacivilsp

Clique aqui e escute a matéria

Siga o JC no Google e acompanhe
tudo o que você precisa Seguir no Google

O Governo de São Paulo deve instalar o Gabinete de Crise a partir desta quinta-feira, 6, por conta de uma frente fria vinda do Sul do País, informou a Defesa Civil. São esperados ventos de até 100 km/h entre sexta-feira, 7, e sábado, 8, devido à chegada de um ciclone-bomba, disse o Centro de Gerenciamento de Emergências da Prefeitura de São Paulo (CGE).

Segundo a Defesa Civil, as rajadas de vento devem iniciar por volta das 14h desta quinta-feira, com previsão de alerta laranja e ventos de até 60 km/h. Enquanto no domingo, 9, a previsão é de alerta amarelo, com as rajadas se deslocando gradualmente para o Rio de Janeiro. A pasta alerta para o risco de queda de árvores, destelhamento, queda de energia, queda de placas e outdoors, desabamento de estruturas, dificuldades de tráfego, impactos em aeroportos e agitação no mar.

O órgão disparou um aviso para celulares por volta das 16h15 desta quarta, destacando as condições para fortes rajadas de vento entre quinta e sábado e recomendando que a população não se exponha ao risco.

Leia Também

Na última terça-feira, 4, o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) já havia emitido um alerta laranja de perigo para fortes ventos, de 60 km/h até 100 km/h, durante a próxima sexta-feira na Grande São Paulo e na faixa litorânea sul do Estado.

Ao todo, o Inmet informou que 45 municípios paulistas devem ser afetados, entre eles Guarujá, São Sebastião, Praia Grande, São Paulo, Mogi das Cruzes e São Bernardo do Campo. Existe o risco de queda de árvores, destelhamento de casas e danos gerais em edificações e plantações.

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

"Não descartamos a possibilidade de ventos intensos conforme a semana passada. Mesmo que seja um fenômeno diferente do anterior. Esse é um intenso ciclone extratropical de baixa pressão", explica Taís Cortez, meteorologista do Inmet.

Leia também

Casos de sarampo sobem para 16 em São Paulo
DOENÇA

Casos de sarampo sobem para 16 em São Paulo
Quaest: Tarcísio lidera contra Haddad em cenários de 1º e 2º turnos em SP
ELEIÇÕES 2026

Quaest: Tarcísio lidera contra Haddad em cenários de 1º e 2º turnos em SP

Compartilhe

Tags

Imagem de Estadão Conteúdo

Estadão Conteúdo

estadaoconteudo@estadao.com

O Estadão Conteúdo é uma agência de notícias que pertence ao grupo O Estado de S. Paulo, fornecendo notícias, análises, colunas, cotações, entre outros conteúdos para veículos de imprensa de todo o Brasil.