São Paulo instala gabinete de crise com previsão de ventos de até 100 km/h

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Segundo a Defesa Civil e o Centro de Gerenciamento de Emergências da Prefeitura de São Paulo, a ventania é devido à chegada de um ciclone-bomba

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O Governo de São Paulo deve instalar o Gabinete de Crise a partir desta quinta-feira, 6, por conta de uma frente fria vinda do Sul do País, informou a Defesa Civil. São esperados ventos de até 100 km/h entre sexta-feira, 7, e sábado, 8, devido à chegada de um ciclone-bomba, disse o Centro de Gerenciamento de Emergências da Prefeitura de São Paulo (CGE).

Segundo a Defesa Civil, as rajadas de vento devem iniciar por volta das 14h desta quinta-feira, com previsão de alerta laranja e ventos de até 60 km/h. Enquanto no domingo, 9, a previsão é de alerta amarelo, com as rajadas se deslocando gradualmente para o Rio de Janeiro. A pasta alerta para o risco de queda de árvores, destelhamento, queda de energia, queda de placas e outdoors, desabamento de estruturas, dificuldades de tráfego, impactos em aeroportos e agitação no mar.

O órgão disparou um aviso para celulares por volta das 16h15 desta quarta, destacando as condições para fortes rajadas de vento entre quinta e sábado e recomendando que a população não se exponha ao risco.

Na última terça-feira, 4, o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) já havia emitido um alerta laranja de perigo para fortes ventos, de 60 km/h até 100 km/h, durante a próxima sexta-feira na Grande São Paulo e na faixa litorânea sul do Estado.

Ao todo, o Inmet informou que 45 municípios paulistas devem ser afetados, entre eles Guarujá, São Sebastião, Praia Grande, São Paulo, Mogi das Cruzes e São Bernardo do Campo. Existe o risco de queda de árvores, destelhamento de casas e danos gerais em edificações e plantações.

"Não descartamos a possibilidade de ventos intensos conforme a semana passada. Mesmo que seja um fenômeno diferente do anterior. Esse é um intenso ciclone extratropical de baixa pressão", explica Taís Cortez, meteorologista do Inmet.