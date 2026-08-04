CNJ aprova novas regras disciplinares e substitui aposentadoria compulsória como punição máxima para magistrados

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O relator da proposta, conselheiro Ulisses Rabaneda, destacou que o texto foi elaborado após diálogo com entidades representativas da magistratura

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O Conselho Nacional de Justiça (CNJ) aprovou, nesta terça-feira (4), novas regras para a responsabilização disciplinar de magistrados. A principal mudança extingue a aposentadoria compulsória como sanção administrativa máxima e cria a pena de disponibilidade com proposta de perda do cargo, que poderá resultar no afastamento definitivo de juízes mediante decisão do Supremo Tribunal Federal (STF).

A medida altera a Resolução nº 135/2011 para adequá-la ao entendimento do STF de que a perda do cargo de magistrados vitalícios somente pode ocorrer por decisão judicial. Permanecem em vigor as demais penalidades disciplinares previstas atualmente, como advertência, censura, remoção compulsória, disponibilidade e demissão para juízes que ainda não adquiriram vitaliciedade.

Segundo o presidente do CNJ e do STF, ministro Edson Fachin, a nova norma é resultado de um amplo processo de discussão institucional.

"Estamos diante de uma mudança significativa na forma de enxergar e tratar essa questão, considerando o cenário atual e o nível de desenvolvimento que observamos hoje. Por isso, estamos tratando o tema com atenção, levando em conta os desafios e as complexidades que ele apresenta", afirmou.

O relator da proposta, conselheiro Ulisses Rabaneda, destacou que o texto foi elaborado após diálogo com entidades representativas da magistratura.

Novo procedimento

Com as novas regras, magistrados acusados de infrações graves poderão ser colocados em disponibilidade com proposta de perda do cargo. Nesses casos, serão afastados imediatamente das funções e passarão a receber remuneração proporcional ao tempo de contribuição até a decisão definitiva do STF.

Outra novidade é a criação do reexame obrigatório pelo CNJ. Sempre que um tribunal aplicar essa penalidade, o processo será submetido ao Conselho para nova análise. Durante esse período, o afastamento do magistrado e o pagamento proporcional da remuneração permanecem válidos, mas o envio da ação ao STF e o preenchimento definitivo da vaga ficam suspensos.

Se o CNJ confirmar a penalidade, o processo será encaminhado à Advocacia-Geral da União (AGU), responsável por ajuizar ação civil no STF para solicitar a perda definitiva do cargo. O novo rito passa a seguir quatro etapas: Processo Administrativo Disciplinar (PAD), reexame pelo CNJ, ação da AGU no STF e decisão final da Corte.

A resolução também prevê que, caso um magistrado permaneça em disponibilidade por mais de cinco anos sem retornar à atividade, ou tenha sucessivos pedidos de retorno negados, o tribunal deverá instaurar procedimento administrativo para avaliar eventual incompatibilidade permanente com o exercício da função, assegurando o direito à ampla defesa e ao contraditório.

Hipóteses para aplicação da penalidade

A disponibilidade com proposta de perda do cargo poderá ser aplicada em casos de interesse público, como negligência grave no exercício das funções, conduta incompatível com a dignidade e o decoro da magistratura, insuficiência de capacidade de trabalho, exercício de atividade vedada por lei, recebimento de vantagens indevidas relacionadas aos processos sob responsabilidade do magistrado e atuação político-partidária.

A resolução também determina que, sempre que houver aplicação da disponibilidade ou da disponibilidade com proposta de perda do cargo, os autos sejam encaminhados ao Ministério Público Federal ou ao Ministério Público estadual para as providências cabíveis.

Mudança segue entendimento do STF

A regulamentação foi aprovada durante o julgamento de uma consulta apresentada ao CNJ sobre quais regras deveriam ser aplicadas após a Emenda Constitucional nº 103/2019 e a decisão do STF que afastou a aposentadoria compulsória como punição disciplinar máxima para magistrados.

Relatora da consulta, a conselheira Daiane Lira afirmou que a nova penalidade produz efeitos imediatos, mas preserva a exigência de decisão judicial para a perda definitiva do cargo.

Segundo ela, a mudança busca adequar o regime disciplinar da magistratura ao entendimento do Supremo, mantendo as garantias da vitaliciedade e da independência do Poder Judiciário, ao mesmo tempo em que permite que infrações graves possam resultar na perda do cargo por decisão definitiva da Corte.



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