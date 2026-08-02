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Preso após tiroteio no aeroporto de Guarulhos recebia R$ 50 mil por remessa de cocaína à Europa

Na tarde da sexta-feira, 31, um grupo de pessoas armadas trocou tiros com agentes da Polícia Federal nas proximidades do Terminal 3 do aeroporto

Por Estadão Conteúdo Publicado em 02/08/2026 às 21:21
As equipes da PF intervieram e frustraram a conduta criminosa, apreendendo o entorpecente
As equipes da PF intervieram e frustraram a conduta criminosa, apreendendo o entorpecente - Rovena Rosa/Agência Brasil

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A Polícia Federal prendeu dois suspeitos de integrar uma quadrilha especializada em embarcar cocaína em aviões e enviar para a Europa pelo Aeroporto Internacional de Guarulhos, na Grande São Paulo. Um dos supostos envolvidos - o segundo a ser preso - disse à polícia que recebia R$ 50 mil por remessa da droga para o exterior. Ele estava escondido em um lava-rápido e foi localizado inicialmente pela Polícia Militar de São Paulo.

Os suspeitos não tiveram as identidades divulgadas, o que impossibilitou o contato com suas defesas.

Na tarde da sexta-feira, 31, um grupo de pessoas armadas trocou tiros com agentes da Polícia Federal nas proximidades do Terminal 3 do aeroporto. Segundo a PF, os criminosos buscavam inserir a droga em uma aeronave que seguiria para a Europa.

As equipes da PF intervieram e frustraram a conduta criminosa, apreendendo o entorpecente. Durante a fuga, os envolvidos fizeram disparos de arma de fogo contra os policiais federais. Ninguém ficou ferido. Um dos suspeitos foi preso pela PF.

A Polícia Federal apreendeu aproximadamente 400 kg de cocaína, acondicionados em cinco malas já colocadas na aeronave e em outras quatro caixas abandonadas pelos criminosos.

Escondido em lava-rápido

Depois da apreensão, as buscas pelos suspeitos prosseguiram com apoio da Polícia Militar paulista. Um deles foi localizado escondido em um cômodo de um lava-rápido, após equipes analisarem imagens de câmeras de segurança e identificarem a caminhonete usada na fuga.

De acordo com o relato feito aos policiais, a função do homem era transportar a cocaína de um bairro de Guarulhos até os arredores do aeroporto.

A droga era escondida em dutos de água e, depois, recolhida por outros integrantes da quadrilha, responsáveis por levá-la para a área restrita e colocá-la nos aviões.

Segundo a corporação, imagens de uma câmera de segurança mostraram uma caminhonete Toyota Hilux branca deixando a região do Terminal 3 em alta velocidade. O veículo foi encontrado pouco depois estacionado em um lava-rápido, em Guarulhos.

No local, os policiais abordaram uma adolescente de 17 anos que estava ao lado da caminhonete. Ela contou que acompanhava o tio e indicou que ele estava escondido em um cômodo do estabelecimento.

Os policiais localizaram o suspeito no local indicado. Com ele, apreenderam a chave da caminhonete, dois celulares e pouco mais de R$ 1 mil em dinheiro. Segundo a PM, o homem confessou a participação no esquema.

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Ele afirmou que recebia R$ 50 mil por cada caixa de cocaína introduzida em aeronaves e disse que, no momento da ação da Polícia Federal, fazia a entrega da droga para os integrantes da quadrilha que a levariam par ao interior do aeroporto.

Segundo a PM, o suspeito tinha vídeos armazenados no celular que, segundo ele, registravam operações anteriores de embarque da droga e serviam para comprovar que a carga havia chegado ao destino combinado.

O homem foi levado à Delegacia da Polícia Federal no Aeroporto de Guarulhos, onde teve a prisão em flagrante ratificada pelos crimes de tráfico internacional de drogas e organização criminosa. A adolescente foi ouvida e entregue aos familiares.

Segundo a PF, as diligências prosseguem para identificar e localizar todos os envolvidos, bem como esclarecer as circunstâncias da ação criminosa.

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