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Rio Grande do Sul tem 206 cidades afetadas por fortes chuvas

Risco de tempestades severas aumenta no início da próxima semana, com queda de granizo, rajadas de vento (superior aos 90 km/h) e chuva intensa

Por Agência Brasil Publicado em 25/07/2026 às 22:51
Chuvas fortes atingiram municípios do Rio Grande do Sul
Chuvas fortes atingiram municípios do Rio Grande do Sul - Defesa Civil de Alegrete/Divulgação

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A Defesa Civil do Rio Grande do Sul informou neste sábado (25) que 206 cidades foram afetadas pelas fortes chuvas, ventos e granizo que começaram na semana passada no estado. O número de desalojados chega a 682 pessoas em 47 municípios.

Os danos são, entre outros, cortes de energia, destelhamento de imóveis, queda de barreiras, pontes submersas e alagamentos.

Segundo a Defesa Civil, neste domingo (26), há condição para tempestades isoladas com queda de granizo e chuva moderada a pontualmente forte no noroeste, norte, nordeste, serra, região metropolitana de Porto Alegre e litoral norte.

De segunda-feira (27) para terça-feira (28), o risco de tempestades severas aumenta, com queda de granizo, rajadas de vento (superior aos 90 km/h) e chuva intensa, especialmente nas regiões oeste, Campanha, centro, sul, Costa Doce, região metropolitana de Porto Alegre e litoral (área em alerta).

Os acumulados de chuva podem superar os 120 milímetros (mm) em curto espaço de tempo, principalmente no dia 28, e podem atingir 200 mm em 48 horas.

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