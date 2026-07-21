PF apreende carros de luxo do 'Careca do INSS' para sufocar finanças de esquema
Investigações continuam em andamento para rastrear o restante do dinheiro desviado e identificar outros núcleos que davam sustentação à fraude
Clique aqui e escute a matéria
tudo o que você precisa Seguir no Google
A Polícia Federal deflagrou, nesta terça-feira (21), uma nova ofensiva no Distrito Federal com o objetivo de estrangular financeiramente um dos principais articuladores do esquema bilionário de descontos ilegais em aposentadorias. O alvo da ação foi o lobista Antonio Carlos Camilo Antunes, conhecido popularmente como “Careca do INSS”. A operação, autorizada pelo ministro André Mendonça, do Supremo Tribunal Federal (STF), cumpriu mandados de busca e apreensão focados na descapitalização do investigado para evitar que o patrimônio acumulado seja ocultado ou dilapidado.
Durante as buscas realizadas em endereços ligados ao lobista em Brasília, os agentes federais apreenderam diversos automóveis de luxo e de colecionador. Entre os bens retidos estão veículos de alto valor de mercado, incluindo modelos como um Audi R8, um BMW M5 e um Chevrolet Opala Diplomata. Em resposta à ação policial, a defesa de Antonio Carlos argumentou que todos os bens confiscados já haviam sido devidamente declarados às autoridades no ano passado. Essa não é a primeira vez que o patrimônio do investigado é alvo da Justiça; em março, o STF já havia autorizado o leilão de outros veículos e motos de luxo vinculados a ele, que somavam uma avaliação superior a seis milhões de reais.
A nova medida da corporação ocorre logo após a conclusão do primeiro relatório final do inquérito principal da Operação Sem Desconto, que indiciou 48 pessoas. Segundo as apurações da PF e da Controladoria-Geral da União (CGU), a rede criminosa lesou milhares de beneficiários da Previdência Social por meio de descontos associativos em massa que nunca foram autorizados pelos titulares. A lista de indiciados pela Polícia Federal inclui figuras de peso na administração pública e na política, como o ex-presidente do INSS, Alessandro Stefanutto — acusado de receber vantagens indevidas, corrupção e lavagem de dinheiro —, além do ex-ministro da Previdência José Carlos Oliveira e o ex-deputado Euclydes Pettersen.
O relatório policial detalha que os recursos massivos subtraídos diretamente da folha de pagamento dos aposentados entravam inicialmente nos cofres de entidades associativas legítimas, como a Confederação Nacional dos Agricultores Familiares e Empreendedores Familiares Rurais (Conafer). No entanto, o montante era rapidamente pulverizado e redirecionado para uma complexa rede de empresas de fachada controladas pelos operadores financeiros do grupo. As investigações continuam em andamento para rastrear o restante do dinheiro desviado e identificar outros núcleos regionais que davam sustentação à fraude previdenciária.