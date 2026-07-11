Temporal com granizo destelha casas e deixa 400 desalojados em cidade do Rio Grande do Sul

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O incidente ocorreu neste sábado (11), no município de Eldorado do Sul, provocando também quedas de árvores e interrupção no fornecimento de energia

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Um temporal com granizo deixou ao menos 101 casas destelhadas e 400 pessoas desalojadas na madrugada deste sábado, 11, em Eldorado do Sul, na região metropolitana de Porto Alegre. Houve também quedas de árvores, com obstrução de vias e interrupção no fornecimento de energia. Até o final da manhã não havia notícias de pessoas feridas.

Moradores relataram muito susto com a força do vento e a quantidade de gelo que se amontoou pelas ruas. Imagens divulgadas em redes sociais mostram o gelo acumulado em gramados três horas após o temporal cessar. Outras imagens mostram as casas destelhadas e árvores caídas.

A tempestade aconteceu por volta das 6 horas da manhã. O vice-prefeito de Eldorado do Sul, Giovani Martim, disse em redes sociais que os bairros Parque Eldorado e Apolônio de Carvalho foram os mais atingidos. Segundo ele, a prefeitura iniciou tratativas com o governo do Estado para decretar situação de emergência.

A medida busca acelerar o acesso a recursos e ampliar o atendimento às famílias atingidas. Uma base foi montada na subprefeitura que atende os dois bairros. As equipes iniciaram a distribuição de lonas e de auxílio para as famílias desalojadas. Um abrigo foi montado em uma escola municipal.

A queda de uma árvore interditou a BR-290, na altura do km 115, próximo à cidade. A Polícia Rodoviária Federal desviava o tráfego pelo acostamento, enquanto era feita a remoção dos obstáculos.

Houve também estragos em Canoas, onde aos menos seis casas tiveram avarias. Em Porto Alegre, apesar da chuva intensa, não houve registro de danos.

Nesta sexta-feira, 10, o Centro de Monitoramento da Defesa Civil do Rio Grande do Sul emitiu alerta para o risco de temporais com granizo nas regiões noroeste, norte e nordeste do estado. No entanto, havia projeção para eventos de chuvas intensas apenas a partir da quinta-feira, dia 16.

Castigada pelas enchentes

Com 40 mil habitantes, Eldorado do Sul foi uma das cidades mais castigadas pelas enchentes de maio de 2024 no Rio Grande do Sul. Cerca de 95% da área urbana ficaram sob as águas.

Depois da catástrofe, muitos moradores se mudaram da cidade, que ainda está se recuperando das perdas que sofreu. O Estado registrou 184 mortes e 25 desaparecidos durante as cheias; 9 vítimas eram de Eldorado do Sul.