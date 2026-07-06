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Menino de 5 anos morre e outras duas crianças ficam feridas em ataque a tiros no Rio de Janeiro

Vítimas estavam em uma praça quando criminosos chegaram em um veículo e abriram fogo; Polícia Civil investiga autoria e motivação

Por JC Publicado em 06/07/2026 às 14:02 | Atualizado em 06/07/2026 às 14:23
Menino de 5 anos morreu e outras duas crian&ccedil;as ficaram feridas ap&oacute;s um ataque a tiros em uma pra&ccedil;a no bairro Pantanal, em Paraty, no litoral sul do Rio de Janeiro.
Menino de 5 anos morreu e outras duas crianças ficaram feridas após um ataque a tiros em uma praça no bairro Pantanal, em Paraty, no litoral sul do Rio de Janeiro. - Fernando Frazão/Agência Brasil

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Um ataque a tiros deixou uma criança morta e outras duas vítimas feridas na noite de domingo (5), em Paraty, no litoral sul do Rio de Janeiro.

O menino José Heitor Dias Cerqueira, de 5 anos, morreu e uma menina de 4 anos e um adolescente de 15 anos ficaram feridos após um ataque a tiros registrado na noite de domingo (5), em Paraty, no litoral sul do Rio de Janeiro.

De acordo com a Polícia Militar, os três foram levados ao Hospital Municipal Hugo Miranda por volta das 20h30 com ferimentos provocados por disparos de arma de fogo.

Depoimento

Em depoimento aos policiais, o adolescente informou que as vítimas estavam em uma praça na Rua Primavera, no bairro Pantanal, quando criminosos desembarcaram de um veículo e efetuaram diversos disparos.

José Heitor foi socorrido, mas não resistiu aos ferimentos. O corpo da criança foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML).

A menina permanece internada em estado grave, enquanto o adolescente está em estado estável. As identidades dos dois sobreviventes não foram divulgadas.

Até o momento, não há informações sobre a autoria ou a motivação do ataque. A Polícia Civil informou que realizou perícia no local e segue com diligências para identificar os responsáveis.

O caso é investigado pela 167ª Delegacia de Polícia de Paraty.

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