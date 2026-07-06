Avião de pequeno porte cai em praia de Santa Catarina; dois homens são resgatados

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Homens resgatados estavam com vida, mas em estado grave. Ambos foram encaminhados ao hospital Marieta Konder Bornhausen, em Itajaí

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Um avião de pequeno porte caiu no início da tarde desta segunda-feira, 6, na praia dos Navegantes, no Vale do Itajaí, litoral norte do Estado de Santa Catarina.

Dois homens foram resgatados com vida, mas em estado grave, informou o Corpo de Bombeiros do Estado, que foi acionado por volta das 15h30.

Eles eram os únicos a ocupar o avião e ambos foram encaminhados ao hospital Marieta Konder Bornhausen, em Itajaí.

Imagens fornecidas pelos Bombeiros mostram o avião parcialmente destruído em uma área de restinga da praia e tomado pela vegetação.

A dinâmica do acidente ainda não foi esclarecida e a ocorrência segue em atualização.

A reportagem busca contatos com a Força Aérea Brasileira (FAB) e com a Agência Nacional de Aviação Civil (Anac).