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Avião de pequeno porte cai em praia de Santa Catarina; dois homens são resgatados

Homens resgatados estavam com vida, mas em estado grave. Ambos foram encaminhados ao hospital Marieta Konder Bornhausen, em Itajaí

Por Estadão Conteúdo Publicado em 06/07/2026 às 20:35
Avião de pequeno porte caiu na praia dos Navegantes, no Vale do Itajaí, litoral norte de Santa Catarina
Avião de pequeno porte caiu na praia dos Navegantes, no Vale do Itajaí, litoral norte de Santa Catarina - Reprodução/Corpo de Bombeiros

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Um avião de pequeno porte caiu no início da tarde desta segunda-feira, 6, na praia dos Navegantes, no Vale do Itajaí, litoral norte do Estado de Santa Catarina.

Dois homens foram resgatados com vida, mas em estado grave, informou o Corpo de Bombeiros do Estado, que foi acionado por volta das 15h30.

Eles eram os únicos a ocupar o avião e ambos foram encaminhados ao hospital Marieta Konder Bornhausen, em Itajaí.

Imagens fornecidas pelos Bombeiros mostram o avião parcialmente destruído em uma área de restinga da praia e tomado pela vegetação.

A dinâmica do acidente ainda não foi esclarecida e a ocorrência segue em atualização.

A reportagem busca contatos com a Força Aérea Brasileira (FAB) e com a Agência Nacional de Aviação Civil (Anac).

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