Uma por Uma: cuidar de um familiar adoecido é um desafio que costuma recair sobre mulheres

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Episódio discute a sobrecarga das cuidadoras familiares, que abdicam de suas vidas pessoais para dedicar-se à responsabilidade recebida

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Em diferentes fases da vida, milhares de mulheres assumem o papel de cuidadoras familiares e passam a dedicar a rotina a quem enfrenta uma doença ou condição de saúde. O oitavo episódio do videocast Uma por Uma debate a exaustão silenciosa dessas cuidadoras e os impactos físicos e emocionais provocados pela sobrecarga.

Com apresentação de Natalia Ribeiro, o programa reúne a psicóloga e mestre em gerontologia Ana Paula Pessoa, a jornalista Cinthya Leite e Ana Maria Gomes, que deixou o trabalho para cuidar do marido, diagnosticado com Alzheimer em 2020. Entre os temas, a conversa aborda o isolamento, a importância da rede de apoio e a necessidade de que quem cuida também seja cuidado.

Assista ao videocast Uma por Uma #08: A exaustão silenciosa das cuidadoras familiares: como lidar com o esgotamento?



Quando a cuidadora também adoece

Na prática clínica, Ana Paula Pessoa afirma que a sobrecarga das cuidadoras é uma questão recorrente. Segundo ela, a ausência de uma rede de apoio é um dos principais sinais de alerta para o adoecimento emocional. "A mulher já está cuidando de alguém adoecido e acaba relegando o seu autocuidado, que pode propiciar esse adoecimento", explica.

A realidade descrita pela psicóloga foi vivida por Ana Maria Gomes. Ela atuava como secretária e precisou abandonar a carreira para acompanhar o marido em tempo integral. Ao longo dos anos, viu sua própria vida ficar em segundo plano.

"É uma pena que eu estou vendo a vida passar por mim, e eu não estou vivendo ela. Porque eu não tenho tempo para mim. Eu tenho tempo só para cuidar. E isso é muito doloroso", relata.

Hoje em dia ela tema acompanhamento psicológico, mas lembra que muito antes já percebia que havia adoecido e não sabia como pedir ajuda. "Eu tinha ideia do que estava acontecendo, que eu não estava mais vivendo e que eu estava doente. Mas eu chorava muito, eu só fazia chorar".

Ana Maria Gomes participou do oitavo episódio do videocast Uma por Uma - Jailton Jr/JC Imagem

A responsabilidade só para a mulher



Além do peso emocional, o episódio discute como o cuidado costuma recair sobre uma única pessoa da família, quase sempre uma mulher. Para Ana Paula, essa distribuição desigual amplia ainda mais a sobrecarga. "O que deveria acontecer é uma divisão justa da função de cuidador", defende.

Cinthya Leite, que é colunista de Saúde e Bem-Estar no Jornal do Commercio, acrescenta à fala da psicóloga que o planejamento familiar precisa começar logo após o diagnóstico. "Os secundários, as outras pessoas da família, também podem ter as suas responsabilidades, mesmo não morando no mesmo lar", afirma a jornalista.

A conversa também chama atenção para o julgamento social enfrentado por quem cuida. Muitas vezes, mulheres que estão temporariamente fora do mercado de trabalho ou não têm filhos acabam sendo automaticamente escolhidas para assumir essa função, o que pode interromper projetos pessoais e profissionais.

Ana Maria Gomes participou do oitavo episódio do videocast Uma por Uma - Jailton Jr/JC Imagem Psicóloga Ana Paula Pessoa participou do oitavo episódio do videocast Uma por Uma - Jailton Jr/JC Imagem

Redescobrir a própria vida faz parte do cuidado

Ao longo da conversa, Ana Maria conta que o acompanhamento recebido durante a internação do marido também transformou sua forma de enxergar a si mesma. Incentivada pela equipe de saúde, ela retomou um antigo hobby: o artesanato. "Eu descobri que eu existo. Depois de muitos anos que eu fiquei ali".

A atividade manual voltou a ocupar espaço na rotina da cuidadora, que passou a produzir peças novamente e até participou de uma exposição. Para ela, reencontrar essa parte da própria identidade foi fundamental para enfrentar o período mais difícil.

"Essa descoberta que eu posso produzir alguma coisa. Que eu posso ser útil para alguma coisa. Isso, para mim, foi um remédio", conta. A psicóloga Ana Paula Pessoa explica que não existe uma fórmula única para aliviar a sobrecarga, mas é essencial que cada cuidador encontre atividades que tragam prazer.

Ana Maria reforça a mensagem para quem vive situação semelhante. "A pessoa tem que descobrir uma forma de levar aquela vida de uma forma mais leve". O oitavo episódio do Uma por Uma já está disponível gratuitamente no YouTube do JC Play, e pode ser acessado a qualquer hora e em qualquer lugar.