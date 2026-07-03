Operação da PF apura irregularidades em emendas Pix de ministro do TCU e parlamentares

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As emendas somaram R$ 145 milhões entre 2020 e 2024 e foram apresentadas por diversos congressistas, incluindo o ministro Jhonatan de Jesus

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A Polícia Federal deflagrou ontem a Operação Acesso Negado para investigar suspeitas de irregularidades no repasse de emendas parlamentares na modalidade transferência especial - mais conhecida como "emenda Pix" - a dois municípios de Roraima: Iracema e São Luiz do Anauá. A investigação aponta possíveis superfaturamento, conluio familiar e obras fictícias com o uso de recursos públicos.

As emendas somaram R$ 145 milhões entre 2020 e 2024 e foram apresentadas por diversos congressistas, incluindo o ministro do Tribunal de Contas da União (TCU) Jhonatan de Jesus, quando ele era deputado federal, e o pai dele, o ex-senador e atual conselheiro do Tribunal de Contas de Roraima Mecias de Jesus.

Entre os padrinhos das transferências também estão o deputado federal Antonio Nicoletti (PL-RR), o senador Dr. Hiran (PP-RR), o ex-senador Telmário Mota e a ex-deputada Shéridan Oliveira. O ministro do TCU e os demais autores das emendas não foram alvo da operação, que mirou gestores municipais e empresários.

Mecias de Jesus e Jhonatan de Jesus divulgaram nota conjunta afirmando que a indicação do recurso não se confunde com a execução da obra. Segundo eles, o gasto é de responsabilidade das prefeituras e cabe aos órgãos de controle a fiscalização de irregularidades. "Em síntese: o parlamentar destina; o município executa e presta contas", disseram.

Telmário afirmou que está em prisão domiciliar, não conhece a execução das emendas e nunca indicou empresa para ser contratada. Dr. Hiran disse que suas emendas foram apresentadas de acordo com as regras legais e regimentais. Nicoletti afirmou que destinou recursos de forma republicana e a responsabilidade pela aplicação e execução das emendas é das prefeituras. Os demais citados e as administrações municipais não se manifestaram.

Foram cumpridos 41 mandados de busca e apreensão, autorizados pelo Supremo Tribunal Federal (STF), em endereços em Roraima, Bahia, São Paulo e Tocantins. Segundo a PF, a operação envolve suspeitas de fraude em licitações e contratos administrativos, crimes contra a administração pública, peculato, corrupção e lavagem de dinheiro. A polícia apreendeu cerca de R$ 230 mil em espécie durante as diligências.

AUDITORIA

A operação foi autorizada pelo ministro do STF Flávio Dino e baseada em auditorias da Controladoria-Geral da União (CGU). Em 2025, a CGU identificou uma série de irregularidades envolvendo a execução de emendas Pix nos dois municípios de Roraima. Em setembro do ano passado, Dino determinou a suspensão de repasses relativos a emendas auditadas que apresentaram indícios de crimes.

Iracema e São Luiz do Anauá estão entre as dez cidades brasileiras que receberam os maiores valores em emendas Pix entre 2020 e 2024. São Luiz do Anauá recebeu R$ 89,4 milhões, com planos de trabalho "sem objeto definido e sem metas claras", conforme a CGU. No quesito eficiência na aquisição de bens e execução de serviços, o órgão identificou "obras paralisadas, com prazo de vigência exaurido". O município tem 6.134 eleitores e é o menos extenso do Estado, segundo o Tribunal Regional Eleitoral (TRE-RR).

Em Iracema, que recebeu cerca de R$ 55,7 milhões, a aplicação dos recursos foi realizada fora das especificações técnicas, segundo consta na decisão de Dino que determinou a suspensão dos repasses.

Em janeiro, o Estadão revelou que Jhonatan de Jesus indicou R$ 42 milhões em emendas para Roraima que se transformaram em obras inacabadas e asfaltos esburacados. A maior parte do dinheiro "sumiu", sem prestação de contas sobre o que foi feito.

IRMÃOS. Segundo a investigação da PF e da CGU, duas emendas destinadas por Jhonatan de Jesus para Iracema custearam contratos com duas empresas pertencentes a dois irmãos. A prefeitura usou a mesma conta bancária para movimentar recursos de diferentes emendas, o que é proibido. A conta cadastrada para receber o dinheiro de uma das emendas é de uma agência em Caracaraí (RR), e não em Iracema. A distância entre uma cidade e outra é de 44 quilômetros.

A investigação apontou ainda suspeitas de favorecimento, licitação com baixa concorrência e conluio nas licitações. Em uma das emendas, destinada à implementação de uma rede elétrica de 55 quilômetros em ramais da região de Anajari, o valor da obra era estimado em R$ 3 milhões, e a proposta vencedora foi de R$ 2.998.989,95, bem próximo ao estipulado.

A CGU identificou possível superfaturamento em uma unidade móvel odontológica comprada pela prefeitura por R$ 498,4 milhões, cerca de 37% acima do valor de mercado, oriunda de emenda de Telmário Mota. A auditoria também encontrou evidências de que uma van destinada a transportar profissionais de saúde estaria sendo utilizada para fins particulares, ao encontrar materiais de eventos religiosos dentro do veículo.

"GRAVÍSSIMO RISCO"

Em São Luiz do Anauá, os valores pagos indevidamente ou superfaturados somam R$ 22 milhões, segundo a investigação. De acordo com a PF, houve execução fictícia de etapas e alterações irregulares de projeto, "configurando um padrão de gravíssimo risco ao erário".

Os autores das emendas ao município são Mecias de Jesus, Sheridan e Telmário. Conforme a PF, todas as emendas se concentraram em uma única contratada. A empresa, porém, possuía o registro de apenas um vínculo empregatício: a mulher do próprio sócio. As irregularidades incluem unidades habitacionais e calçamento e urbanização de vias.



