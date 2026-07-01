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Cacique Raoni volta para Unidade de Terapia Intensiva

O líder indígena teve uma hemorragia digestiva na última terça-feira (30), e passou por uma endoscopia e procedimentos para controle do sangramento

Por Agência Brasil Publicado em 01/07/2026 às 19:40
Cacique Raoni volta para Unidade de Terapia Intensiva
Cacique Raoni volta para Unidade de Terapia Intensiva - Antônio Cruz/Agência Brasil

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O cacique Raoni Metuktire, de 93 anos, retornou nesta quarta-feira (1º) para a Unidade de Terapia Intensiva (UTI) no Hospital São Paulo, da Universidade Federal de São Paulo (Unifesp). Segundo a equipe médica, ele permanece sem febre e respirando sem aparelhos, além de estar consciente.

O líder indígena teve uma hemorragia digestiva na última terça-feira (30), e passou por uma endoscopia e procedimentos para controle do sangramento.

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A equipe médica identificou ainda o acúmulo de líquidos na região do pulmão direito (pneumotórax), drenado sem intercorrências.

O cacique Raoni foi internado em estado grave no dia 15 de junho, no Hospital e Maternidade Dois Pinheiros, em Sinop (MT). Após ser estabilizado e passar por quatro dias de tratamento, ele foi transferido para São Paulo, onde segue em tratamento dedicado à saúde indígena no Hospital São Paulo, da Unifesp.

O líder indígena está na capital paulista desde o último dia 19, quando chegou com quadro de obstrução intestinal alta e pneumonia aspirativa. Realizou cirurgia intestinal no dia 20 deste mês e segue em recuperação.

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