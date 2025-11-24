Rio começa remover 13 mil barricadas: 'Se voltar, vai receber visitinha do Bope', diz Castro
Operação é coordenada pelo Gabinete de Segurança Institucional e reúne esforços da Polícia Militar, Polícia Civil, secretarias de Estado e prefeituras
O Governo do Rio deu início nesta segunda-feira (24) à primeira etapa da Operação Barricada Zero - um dos focos do governo do Rio, após a megaoperação nos complexos do Alemão e da Penha contra o Comando Vermelho - em cinco regiões do Estado.
O governador Cláudio Castro (PL) declarou que, caso as barreiras retornem, as localidades receberão "uma visitinha da Core (Coordenadoria de Recursos Especiais) e do Bope (Batalhão de Operações Especiais)".
As ações ocorrem simultaneamente no Rio, em Duque de Caxias, Nova Iguaçu, Queimados e São Gonçalo. A operação é coordenada pelo Gabinete de Segurança Institucional e reúne esforços da Polícia Militar, Polícia Civil, secretarias de Estado e prefeituras.
De acordo com o Governo do Rio, agentes das forças de segurança do Governo do Estado "estabilizaram as cinco regiões de atuação, possibilitando a entrada dos caminhões e o início dos trabalhos para a retirada de barricadas".
Em declaração, Castro afirmou que "não dá mais pra ter ruas fechadas e acessos restritos por vagabundos que querem impor um poder paralelo" e ameaçou iniciar operações com as unidades especiais das polícias Civil e Militar, caso as barreiras sejam repostas.
"O desafio é grande. Mapeamos mais de 13 mil obstruções, e estou focado, até o último dia do meu governo, em libertar cada lugar. Pelo estado e pela população de bem. E já aviso pra esses criminosos: quem voltar com barricada vai receber uma visitinha da Core e do Bope", afirmou Castro.
A Operação Barricada Zero conta com retroescavadeiras, rompedores, basculantes, caminhões de concreto, maçaricos, motosserras e equipes técnicas.
De acordo com o Instituto de Segurança Pública (ISP-RJ), há 13.604 barricadas na região metropolitana do Rio. O órgão utilizou dados de registros de ocorrências, do Disque Denúncia e imagens de drones e helicópteros para mapear os locais.