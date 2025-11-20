fechar
Repórter da Rádio Jornal na COP30 relata momentos de susto com incêndio em pavilhão

Segundo apuração da repórter Simone Oliveira, que acompanha o evento, não há registro de feridos e o incêndio foi controlado pelo Corpo de Bombeiros

Por JC Publicado em 20/11/2025 às 16:05 | Atualizado em 20/11/2025 às 16:56
Incêndio atingiu pavilhão da COP30, em Belém, nesta quinta-feira (20)
Incêndio atingiu pavilhão da COP30, em Belém, nesta quinta-feira (20) - Reprodução/Redes sociais

Um incêndio atingiu parte da estrutura de um pavilhão da COP30, em Belém (PA), na tarde desta quinta-feira (20). O fogo foi controlado após momentos de pânico e não deixou feridos, segundo informações oficiais.

A repórter Simone Oliveira, da Rádio Jornal, que acompanha o evento, relatou os momentos de susto para quem estava presente.

 

Simone contou que o incêndio aconteceu na Zona Azul (Blue Zone), uma área onde só se entra com credenciamento. "Ela inclui nós, jornalistas, os negociadores, os chefes de Estado e também as pessoas que participam direta ou indiretamente do evento", explicou. 

"Por volta das 9 horas da manhã, havia um número ainda maior de pessoas se comparado aos primeiros dias do evento, que teve início no dia 10 de novembro. Filas enormes foram instaladas na área externa para acesso. E, com esse número expressivo de pessoas, tudo ainda fica mais difícil para a circulação", contou.

O incêndio teve início por volta das 14h numa área específica de um dos pavilhões. 

"Foi num pavilhão na parte mais extrema, a parte que fica mais próxima ao fundo. E, segundo os organizadores, a energia elétrica foi cortada desse determinado pavilhão. Um pequeno curto-circuito ou uma falha num gerador são as duas hipóteses já trabalhadas pelo Corpo de Bombeiros", pontuou.

Simone disse que recebeu alguns vídeos com relatos de correria e tensão entre os presentes. 

"Esse fogo já foi controlado, as pessoas já saíram do local e a informação que eu recebi é que não está liberado os demais pavilhões. A gente fica na torcida é que não tenha registro de pessoas feridas e na esperança que esse caso isolado não venha manchar um evento tão bonito que está sendo na COP 30", completou.

